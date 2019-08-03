「能帶娃娃洗澡嗎？」　爸開門差點漏尿：怎麼是Q醬！

▲娃娃好特別啊！（圖／網友阮佑授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

「能帶娃娃陪我嗎？」正在練習自己洗澡的女兒提問，網友阮佑便答應了，沒想到女兒一洗洗了40多分鐘，他一開門看到貓咪「Q醬」全身溼答答，只能哭笑不得地說「這娃娃也太生動了吧！」阮佑在臉書動態回顧中看到照片，想起來又不禁失笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲阮佑提到，Q醬不怕水，只是剛好拍到那個眼神死的表情。

阮佑表示，「當下女兒說要帶娃娃一起洗澡，我沒多想就自然答應，沒想到她說的娃娃和我認知的模樣有這麼大的差別。」只見妹妹手裡抱著「絨毛娃娃」，貼心地幫忙搓洗身體，貓皇則趴在小主人腿上，滿臉無奈地盯著奴才，像是說「還不趕快來救駕！」妹妹口中的娃娃讓爸拔傻眼又無奈地說，「等等吹毛要吹很久。」

▲Q醬和妹妹感情相當好，每天膩在一起。

照片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」吸引上萬人按讚，大家留言笑說，「主子：救駕」、「貓咪：你怎麼現在才敲門」、「喵：怎麼現在才來，朕的小命都要不保了」、「現在才出現我喊救命喊到燒聲了」、「這隻娃娃真生動哈哈」、「 奴才，你太晚進來了」、「貓咪也太配合」、「能這樣洗貓真的不簡單！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲Q醬：幫我把毛梳的滑順又閃亮喔！

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