小浣熊頭卡水溝蓋「超困惑」　10消防員耗2小時救不出

▲小浣熊的頭卡在水溝蓋的孔洞中出不來。(圖/翻攝自推特/@NewtonFireDept)

實習記者范芷菱/綜合報導

美國麻州牛頓市(Newton)消防隊近日接獲民眾通報,看到一隻浣熊的頭卡在格子狀水溝蓋孔洞,於是派出多名隊員出動搶救。但不論是用拔的或是使用肥皂水都沒有成功,最後靠獸醫給浣熊施打鎮定劑才順利救出,前後總共花了2個多小時。

▲消防人員把水溝蓋拔起,讓浣熊站在地上好施力移除。(圖/翻攝自推特/@j3moore,如下同)

據《波士頓環球報》報導,牛頓市居民摩爾(John Moore)於1日早上騎自行車上班途中,發現有一隻小浣熊卡在水溝蓋的孔洞之間無法動彈,於是馬上通知消防隊前來救援。隊員比安奇(Michael Bianchi)表示,「我們出動了一輛消防車,並試圖用肥皂水將牠的頭從孔洞中移開」,但是卻沒有成功。於是消防員又把水溝蓋拔起來,讓浣熊站在地面上,然後再試著移出水溝蓋,期間陸續有消防員加入行動,然而都宣告失敗。

▲10名消防員輪番上陣都失敗。

最後消防員只好聯繫隔壁沃爾瑟姆市(Waltham)動物管制局帶獸醫前來,給小浣熊施打鎮定劑。浣熊的頸部肌肉在藥劑生效後逐漸放鬆,這群大漢們這才順利地摘除困擾已久的水溝蓋。消防隊表示,這次的救援持續了約2個多小時,而浣熊由動物管制局人員帶回觀察,直到藥效完全退去才會放生。

We were able to rescue a juvenile raccoon today with help from Waltham’s Animal Control. He had been stuck for a while but we are happy to report he is free!!! #newtonfire #nfd #newtonma pic.twitter.com/q7CYEQCCWZ