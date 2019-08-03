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小浣熊頭卡水溝蓋「超困惑」　10消防員耗2小時救不出

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▲小浣熊的頭卡在水溝蓋的孔洞中出不來。（圖／翻攝自推特／@j3moore）

▲小浣熊的頭卡在水溝蓋的孔洞中出不來。（圖／翻攝自推特／@NewtonFireDept）

實習記者范芷菱／綜合報導

美國麻州牛頓市（Newton）消防隊近日接獲民眾通報，看到一隻浣熊的頭卡在格子狀水溝蓋孔洞，於是派出多名隊員出動搶救。但不論是用拔的或是使用肥皂水都沒有成功，最後靠獸醫給浣熊施打鎮定劑才順利救出，前後總共花了2個多小時。

 ▲小浣熊的頭卡在水溝蓋的孔洞中出不來。（圖／翻攝自推特／@j3moore）

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▲消防人員把水溝蓋拔起，讓浣熊站在地上好施力移除（圖／翻攝自推特／@j3moore，如下同）

據《波士頓環球報》報導，牛頓市居民摩爾（John Moore）於1日早上騎自行車上班途中，發現有一隻小浣熊卡在水溝蓋的孔洞之間無法動彈，於是馬上通知消防隊前來救援。隊員比安奇（Michael Bianchi）表示，「我們出動了一輛消防車，並試圖用肥皂水將牠的頭從孔洞中移開」，但是卻沒有成功。於是消防員又把水溝蓋拔起來，讓浣熊站在地面上，然後再試著移出水溝蓋，期間陸續有消防員加入行動，然而都宣告失敗。

▲小浣熊的頭卡在水溝蓋的孔洞中出不來。（圖／翻攝自推特／@j3moore）

▲10名消防員輪番上陣都失敗。

最後消防員只好聯繫隔壁沃爾瑟姆市（Waltham）動物管制局帶獸醫前來，給小浣熊施打鎮定劑。浣熊的頸部肌肉在藥劑生效後逐漸放鬆，這群大漢們這才順利地摘除困擾已久的水溝蓋。消防隊表示，這次的救援持續了約2個多小時，而浣熊由動物管制局人員帶回觀察，直到藥效完全退去才會放生。

關鍵字： 浣熊水溝蓋牛頓市北美要聞

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