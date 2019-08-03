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餵寶寶喝奶忘記頂樓柴柴！高溫曝曬1整天　新手媽挨罰：不會再犯

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記者林韋辰／綜合報導

這種大熱天千萬不要拿狗開玩笑！基隆一處社區頂樓被民眾發現有柴柴，只見牠在高溫烈日下曝曬約1整天，狀況相當危險。所幸在2名民眾、基隆動保所、議員張之豪的處理下，成功將這隻無辜的柴柴「浩呆」救下，沒有生命危險。浩呆的主人也遭動保處開罰，並承諾不會再犯。

▲餵寶寶喝奶忘記頂樓柴柴！高溫曝曬1整天　新手媽挨罰：不會再犯。（圖／網友林宏吉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲所幸附近民眾通報，救了柴柴一命。（圖／網友林宏吉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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浩呆的媽媽是新手媽媽，每天照顧2個月大的新生兒。議員張之豪表示，當天她帶著浩呆到頂樓梳毛，之後下樓帶寶寶打疫苗，回家之後擠母乳給小孩，沒想到事情一忙，整個太累睡著，樓上的浩呆就被遺忘在頂樓，接受地面超過50度的溫度曝曬。

▲餵寶寶喝奶忘記頂樓柴柴！高溫曝曬1整天　新手媽挨罰：不會再犯。（圖／網友林宏吉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲陽台沒有足夠的空間遮陽，被鐵鍊綁住的浩呆想逃去一旁的樓梯也沒辦法。（圖／網友林宏吉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

目前動保處已對該名飼主開罰，飼主也坦承有疏失、願意繳納罰款，並承諾不會再犯一樣的錯。張之豪也帶著浩呆到動物醫院檢查身體狀況、注射疫苗，所幸身體均無大礙。張之豪說，「其實，我是願意相信這位媽媽是有心好好照顧浩呆！這也讓我們看到，台灣社會以前的動保觀念，與飼養方式，雖然不見得違背動保法明確的規定，但在現在的觀念裡，也還是有點值得檢討。」最後呼籲，「希望大家一起努力，讓台灣的動保觀念與環境都能提升進步。」

▲餵寶寶喝奶忘記頂樓柴柴！高溫曝曬1整天　新手媽挨罰：不會再犯。（圖／議員張之豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲浩呆頗有活力與健壯，不太怕人。（圖／議員張之豪提供。）

一名協助處理此事的網友林宏吉表示，浩呆是飼主在5年前撿回來養的流浪狗，估計年齡約9歲，礙於希望狗狗能得更好照顧，「我們也在想，能不能去勸說他們把浩呆交給能讓浩呆更開心、能得到更多愛去照顧的家庭。」同時也請基隆朋友不要再公審這名飼主。

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▲餵寶寶喝奶忘記頂樓柴柴！高溫曝曬1整天　新手媽挨罰：不會再犯。（圖／議員張之豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲柴柴到動物醫院檢查身體。（圖／議員張之豪提供。）

關鍵字： 柴犬頂樓高溫曝曬

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