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東寵頭份「小小店長」打卡上班！　搶著巴結「毛店長」

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▲一日小小店長。（圖／東森寵物雲提供）

頭份店今日舉辦小小店長一日體驗，吸引許多爸媽帶小孩前來參加體驗。（圖／東森寵物雲提供，下同）

實習記者劉芊妤／綜合報導

東森寵物雲頭份店3日舉辦小小店長一日體驗，小朋友化身上班族，體驗打卡上下班、商品陳列上架、收銀檯結帳找錢，以及親自和貓狗們餵食互動，並認識店裡待認養的超萌貓狗。小小店長對店貓店狗們愛不釋手，也有小朋友主動分享家中貓咪「寶貝」的日常，並親自挑選愛貓的飼料，模樣相當可愛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

頭份店小小店長

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▲小小店長「上班」前，還要上班打卡。

▲一日小小店長。（圖／東森寵物雲提供）

▲小小店長職場初體驗。

頭份店與苗栗動物防疫所配合，愛心櫥窗內有許多待認養的毛小孩，其中米克斯「可樂」開心地搖尾示好，小朋友伸手撫摸可樂的頭，直說「好可愛」，而對於個性較容易緊張的狗狗「七仔」，主持人凱莉也提醒要放低音量，以免驚嚇到毛孩，看到待認養貓咪與狗狗的模樣，還有小朋友直呼「我想領養牠」。

頭份店小小店長

可愛的雪碧約4個月大，正在等待家人給他溫暖的家。

工作人員也示範商品上架的流程，先看商品名稱再利用牌卡找出正確位置，並了解商品的功能與用途，才能為毛爸媽解答疑惑。毛毛店長黑貴賓「黑豆」、「路易」一出場就吸引眾人的目光，小朋友把肉乾剝成適當大小，親手餵零食，狗狗們則細嚼慢嚥地搖尾享用。

▲一日小小店長。（圖／東森寵物雲提供）

小朋友相當喜歡寵物。

頭份店小小店長

▲頭份店的毛毛店長比比，也熱情歡迎24位小小店長跟牠一起上班。

東森寵物雲商店初次舉辦職人體驗，前來體驗的小朋友最小5歲最大12歲，每位小小店長都超級喜愛動物，在寓教於樂中學習相關知識。頭份店17日(六)下午13:00-19:00也舉辦免費健檢活動，只要加入會員就可以讓資深獸醫師陳正倫為毛孩健康把關，有任何疑難雜症都可以請教專業建議喔！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲▼東森寵物雲商店健檢照片。（圖／東森寵物雲商店提供）

▲8/17(六)下午13:00-19:00只要加入會員就可以免費享有健檢服務。

▲一日小小店長。（圖／東森寵物雲提供）

▲想知道更多小小店長一日體驗的相關訊息，可以鎖定臉書社團「ETtoday東森寵物雲商店」。

東森寵物雲商店-頭份門市

電話：03-7670509

地址：苗栗縣頭份市中華路1307號

 

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關鍵字： 東森寵物雲商店小小店長 認養頭份門市免費健檢

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