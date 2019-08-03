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主子不給碰爆氣狂譙　直到「它」一出現...秒安靜任爸摸

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記者陳靜／採訪報導

果然是可以收服全天下主子的寶物！網友游智森家中有隻傲嬌的虎斑貓「小草」，今年4歲的牠是個愛玩愛散步的小屁孩，這天因為下雨的關係，把拔拒絕讓牠出門，因此小草氣得用銳利眼神狂瞪爸爸，當飼主伸手要摸牠時竟然還被兇，於是把拔使出大絕搬出法寶，沒想到小草就這樣被收買，乖乖趴在原地給摸。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲貓咪不給碰，直到罐罐出現。（圖／網友游智森授權提供）

▲小小的罐罐就可以把兇巴巴的喵星人收服。（圖／網友游智森授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

無奈的把拔游智森笑說，小草的貓生第一重要就是「罐罐」，再來就是玩樂，只要聽到罐頭碰撞或是打開的聲音，無論牠在哪裡做什麼，一定會用跑百米的速度衝回現場，並且和家人撒嬌討吃；有時候主人要找牠時，不管怎麼追都追不到，但是只要拿出罐罐，就會馬上變成貓追人的逗趣畫面。

▲貓咪不給碰，直到罐罐出現。（圖／網友游智森授權提供）

▲「為了吃罐罐，我就都忍下來。」

▲貓咪不給碰，直到罐罐出現。（圖／網友游智森授權提供）

▲小草天生擁有一副銳利眼神。

除此之外，爸爸還偷偷爆料，因為家裡的另1隻貓「咪咪」食量較小，每次罐罐都會吃不完，這時候小草就會默默出現，然後把菜尾全部撿走，不過，也因為小草太好動、運動量大的關係，所以吃下去的食物和體重沒有成正比，還是維持非常勻稱的身材。

▲貓咪不給碰，直到罐罐出現。（圖／網友游智森授權提供）

▲小草：要拍朕？先拿罐罐來換。

▲貓咪不給碰，直到罐罐出現。（圖／網友游智森授權提供）

▲咪咪（左）只要吃不下的，都會落入小草（右）嘴裡。

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂聚樂部」後，網友看了紛紛笑翻表示，「也太現實XDD」、「想摸是要付出代價的...」、「用肉體換罐罐XD」、「版主脾氣真好，他這樣我會生氣氣」、「罐罐見貓心」、「真的好現實啊XD」、「最後還是受不了」、「有罐罐一切都好說」、「請先支付罐罐謝謝」、「想摸就要付錢啊XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 虎斑貓喵喵生氣罐罐

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