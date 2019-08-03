金毛照反射鏡定格8秒「呸掉披薩盒」　向前一大步：好...帥啊

記者吳鎮良／綜合報導

你家的毛孩子也是這麼自戀嗎？網路上最近瘋傳一段可愛的影片，內容是有隻黃金獵犬這天和主人從地下室走出來時，突然瞄到了一旁的反射鏡，牠雙眼緊盯了8秒左右後，吐掉原本叼在嘴裡的披薩盒，接著向前邁進一大步，更仔細地看著鏡中的自己，超自戀的行為笑翻80幾萬名網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

李姓網友日前在寵物社團「有點毛毛的」轉貼這段視頻並註解說，「在鏡子看到自己帥的樣子，忍不住要多看一眼。」畫面中，主人和愛犬一起從地下室走出來，怎知道走到一半時，卻發現愛犬沒有跟在一旁，轉頭一看，原來牠正在後方照鏡子。

▲阿金無意間瞄到反射鏡，專注地看著鏡中的自己。（圖／翻攝自臉書專頁「9GAG」，下同）



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▲就算主人走靠近，牠依舊站在原地看著。



影片中可以看到，阿金咬著披薩盒站在原地動也不動，對於看到鏡中的自己似乎相當驚訝；只見牠一會兒後將嘴裡的紙盒吐到一旁，接著向前走了一步，好讓自己離鏡中的「那隻狗」更近一些，專注的模樣就像是在說，「這隻狗...好帥啊！」

這段逗趣的影片在臉書專頁「9GAG」上已累積4.4萬次個按讚數，數千名網友看完都在底下紛紛留言說，「要被自己帥暈了」、「哈哈哈阿金真的很搞笑耶」、「汪：哎唷我怎麼，長這麼好看」、「居然捨棄披薩耶！到底多自戀XDD」、「跟我家這隻一樣，超愛照鏡子的，而且會邊照邊亂叫哈哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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