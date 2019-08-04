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浪汪怕孤單！　遇她主動搖尾示好「加入3貓1狗大家庭」

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實習記者劉芊妤／綜合報導

米克斯「正男」在找家的路上碰到許多考驗，個性膽小的牠格外沒有安全感，每當大家出門時，牠會一直哭叫，導致鄰居不斷抗議，因此遭到退養，重新回到中途餐廳「浪浪別哭」等家。正當大家傷透腦筋時，Jessica一家改變了正男的世界，讓怕孤單的牠，加入3貓1狗的大家庭，享受被愛包圍的滋味。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲浪正男回家。（圖／浪別哭授權提供）

▲正男個性膽怯無法輕易接近陌生人，讓牠遲遲找不到家。

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正男出生在苗栗一處工地，牠是同伴中最膽小卻最先找到家的狗狗，但又因吠叫問題而遭到退養，來到浪浪別哭後，因為分離焦慮讓牠遲遲找不到家，浪浪別哭表示，「畢竟很少有家庭能夠24小時全天候陪伴，再加上正男認人，對陌生人不容易親近，因此從台中換到台北都還是一直沒等到家。」

▲浪正男回家。（圖／浪別哭授權提供）

被動的正男主動向前搖尾示好。

▲浪正男回家。（圖／浪別哭授權提供）

正男加入3貓1狗的大家庭。

沒多久發生神奇的轉變，總是被動的正男這天卻主動向前示好，用療癒的笑容融化Jessica一家。原本怕寂寞的正男，成功加入3貓1狗的大家庭，連反對再養狗的奶奶，都不知不覺深陷於正男的魅力之中，姐姐笑說，「正男在家找不到孤獨的時候！」經過風風雨雨的正男，總算有了溫暖的避風港，一個願意包容自己不完美的家。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲浪正男回家。（圖／浪別哭授權提供）

▲奶奶也被正男可愛的模樣給收服。

▲浪正男回家。（圖／浪別哭授權提供）

▲一切都是最好的安排。

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關鍵字： 浪浪別哭浪浪認養領養毛孩寵物

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