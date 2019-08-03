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寵物兔被丟陽光下「曝曬逾6小時」　牠「餓到啃報紙」環境惡劣

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▲寵物兔遭棄陽光下曝曬超過6小時。（圖／網友曾先生授權提供）

▲寵物兔遭棄陽光下曝曬超過6小時。（圖／網友曾先生授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

基隆市民於3日上午在忠三路某店面外，發現了1隻疑似遭到棄養的灰色寵物兔，牠不僅被乳白色的置物箱裝起丟在車道上，還直接遭陽光曝曬至少超過6小時，民眾發現的當下甚至目擊兔子餓到只能啃報紙，環境非常惡劣，曾姓居民獲報後立刻到場協助安置，他也心痛表示，「如果沒有人發現可能會被太陽曬死。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

曾先生指出，上午友人在現場意外發現了這個詭異的箱子，打開一看才發現是隻疑似被棄養的寵物兔，裡頭僅有一個乾掉的空碗和被啃爛的報紙，曾先生取得消息後立即到現場拍照蒐證，並且幫兔子更換乾淨的籠子與簡單的飼料、糧草和水，暫時將牠安置在友人的店裡，所幸目前兔子的精神狀況看起來還算正常。

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▲寵物兔遭棄陽光下曝曬超過6小時。（圖／網友曾先生授權提供）

▲兔子甚至餓到啃報紙，環境非常惡劣。

「看起來應該放了6至12小時應該有，發現當下牠已經餓到只能啃報紙了。」這個白色的塑膠箱並不透氣，若是長時間無新鮮空氣，或是一直遭到陽光曝曬，兔子很有可能因此被悶死甚至曬死，可見飼主狠心行徑相當殘忍。曾先生也表示，由於動保處假日並無上班，因此將進一步了解狀況後進行報案，必定找出兇手予以嚴懲，同時也將暫時中途照顧兔子，直到案情釐清後，會開放適合的飼主認養或是交由愛兔協會接手。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲寵物兔遭棄陽光下曝曬超過6小時。（圖／網友曾先生授權提供）

▲曾先生與友人立即提供乾淨籠子與飲食。

▲寵物兔遭棄陽光下曝曬超過6小時。（圖／網友曾先生授權提供）

▲兔子目前精神狀況還算良好。

關鍵字： 兔子寵物兔棄養基隆市報紙曝曬

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