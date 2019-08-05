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沒人要的鋼絲球蓋滿屎尿　獸醫巧手開挖…底下竟藏小清新

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（圖／翻攝自Facebook／Richmond SPCA）

▲剛見到這隻狗的時候，沒人知道哪邊是頭、哪邊是尾。（圖／翻攝自Facebook／Richmond SPCA）

記者詹筠怡／綜合報導

美國維吉尼亞州的Richmond SPCA專門負責救助里奇蒙地區的貓貓狗狗，這天他們收到通報，一隻狗狗被無視了兩年，樣子令人不忍卒睹。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

這隻狗名叫「獅子心」（Lionheart），通報的不是別人，正是牠的主人，原因是這獅子心的狀態非常糟糕。牠被關在床底下長達2年，全身被結塊的尿液和糞便覆蓋，不但長滿亂蓬蓬的雜毛，身上也都是寄生蟲。

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（圖／翻攝自Facebook／Richmond SPCA）

▲獸醫剃毛後，發現底下有個小清新。

獅子心可說是集滿了所有你能想到的病，獸醫還檢查出牠有嚴重的皮膚病、牙周病，甚至獸醫第一次看到牠時，根本分不出哪邊是頭、哪邊是尾，就像一團雜亂的鋼絲毛一樣。直到牠的亂毛被剃掉，大家才發現底下藏著一隻可愛的小清新，驚喜不已。

過了3個月，獅子心變回牠原有的模樣，而且因為牠得到了所有人的愛與關懷，現在牠充滿活力、自信十足，至於牠之後能不能找到愛牠的新主人，這是所有Richmond SPCA的工作人員最不擔心的事。

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（圖／翻攝自Facebook／Richmond SPCA）

▲獅子心剛被剃完毛的樣子，已經是判若兩狗。

（圖／翻攝自Facebook／Richmond SPCA）

▲過了幾個禮拜，牠已經大變身。

關鍵字： 北美要聞SPCA虐待

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