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乖寶寶汪自己喝中藥！聽到「還有一口」憋苦舔完　媽覺得窩心

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記者林韋辰／綜合報導

乖的小孩總是別人家的！粉專「當熊熊遇上胖胖」3日在「有點毛毛的」社團分享影片，PO出自家小柯基「胖胖」因為腳腳不舒服，得定期喝中藥來療傷。可愛的胖胖相當懂事，從一開始的「針頭強灌」到現在可以「自己喝光光」，這種改變讓媽媽倍感窩心，直呼「真是替媽媽著想，可能知道中藥很貴？」

從影片中可見，媽媽端著一碗中藥湯逼近，胖胖自動「探頭伸舌」，大口舔著裡面的藥藥。喝了一陣子後，胖胖想要耍賴，假裝後面沒有了、開始撇頭不喝，這時媽媽說「還有一口喔」，胖胖聽到下秒「努力憋著苦味」繼續舔，不浪費珍貴的中藥材。

▲乖寶寶汪自己喝中藥！聽到「還有一口」憋苦舔完，媽覺得窩心。（圖／粉專當熊熊遇上胖胖提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲汪星人乖乖把中藥喝完。（圖／有點毛毛的／粉專當熊熊遇上胖胖提供。）

請繼續往下閱讀...

「自己的中藥自己喝完！」媽媽PO文笑說，「剛開始吃中藥的時候超級排斥，好在現在可以舔光光，不知道是不是有為媽媽著想，知道中藥很貴？還是想要腳趕快好，可以快點出去找朋友一起奔跑。」

萌萌短片在臉書社團分享後，吸引百人按讚，網友在底下留言著，「好棒棒喔」、「我家的女兒也正在吃中藥調理皮膚濕疹」、「祝早日康復喔」、「好乖哦～小寶貝早日康復哦～加油～乖乖吃藥才會好的快哦～」、「現在我相信柯基什麼都吃了」。

更多精采影片：

關鍵字： 柯基中藥

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