狗半夜狂盯空白牆！媽心跳一度加快...突然回憶「普渡牠都會抖」

7月你給我晚上盯著窗口看是想嚇死誰? 原來是在看壁虎啊~我誤會你了 #媽媽一度心跳加速 由荳姐茶妹生活趣發佈於 2019年8月3日 星期六

記者林韋辰／綜合報導

農曆七月不要亂嚇主人呀！飼主劉瑋婷飼養的白色米克斯「茶茶」半夜不睡覺，靜靜坐在沙發上緊盯「白色空白牆」。媽媽心想最近鬼門開，又看到寶貝不尋常狀況，當場嚇得頭皮發毛，「不會吧...茶茶看到了好兄弟？」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲茶妹妹的奇怪舉動嚇到媽媽。



媽媽說，當時在看電視，轉頭就發現茶茶很認真盯著窗戶方向。只見茶茶在沙發丄坐挺挺，頭部抬高至45度「一動也不動」，原本愛睏的眼神也變得銳利，似乎家裡來了新客人？媽媽說，「想說窗戶外是田，根本黑漆漆什麼也看不見。」後來媽媽再仔細往牠的眼神看過去，得知牠是在看小壁虎。「原來是在看壁虎啊～抱歉媽媽誤會你了。」

▲原來茶茶是在看壁虎。



媽媽表示，「當時真的很怕牠看到好兄弟，所以當下心跳跳超快的！」同時也回憶道，每到農曆中元普渡時，家裡的狗姐妹「荳荳」與「茶茶」會害怕到猛發抖，「會不時的哼哼哼叫，小小聲的這樣。所以我當時才會想，『牠們是不是真的看得到』。」

▲茶茶跟姐姐「荳荳」（右），兩隻在家裡常常搗蛋。



媽媽將夜晚的小插曲分享到粉專「荳姐茶妹生活趣」，「7月你給我晚上盯著窗口看是想嚇死誰？」，網友看完紛紛在底下回覆，「媽媽你想太多了」、「媽媽劇場很有戲」、「肯是壁虎啊～」、「一臉認真哈哈」、「太可怕」、「好可愛喔」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

更多精采影片：