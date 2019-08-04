黑柴「爆氣引擎聲」越摸越大聲　一停下來秒嚶嚶：拜託繼續～

記者何睿宜／綜合報導

孩子，妳這反應是想要摸摸還不想要啊？飼主王威能分享，愛犬「寶寶」個性古怪，按摩時會發出氣噗噗的聲音，但一停下手，牠又會嚶嚶哭求繼續，讓人摸不著頭緒。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲寶寶按摩時看起來超生氣。（圖／有點毛毛的／臉書粉絲專頁「黑柴BaoBao寶寶」）

王威能在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出影片並寫道，「每次幫我這隻公主柴按摩的時候都會發出這種很像生氣的聲音，不繼續按的時候又會拜託你繼續按。」畫面中，寶寶在按摩時，瞪大眼睛、齜牙咧嘴，一邊從喉頭發出引擎般的尖銳吼聲，逼得主人只好停手說「好啦不要不要不要」，不料寶寶發現動作停下，馬上切換成哭哭模式，一臉委屈地用毛手推推主人，一邊嚶嚶拜託繼續按摩。

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▲寶寶：咦？怎麼停了？（圖／有點毛毛的／臉書粉絲專頁「黑柴BaoBao寶寶」）

王威能表示，以前寶寶第一次發出這種聲音時，他真的「超怕的」，後來漸漸就知道這其實並不是在生氣，只是太舒服了，所以「爽到亂叫」，「不過其他家人按不會這樣，只對主人這樣。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲寶寶一邊用手推主人，一邊發出嚶嚶聲，「拜託繼續按摩啦！」（圖／有點毛毛的／臉書粉絲專頁「黑柴BaoBao寶寶」）

網友們看了影片紛紛留言笑說，「就像是按摩按得很爽，會叫」、「到底爽還是不爽啊」、「鄰居以為家暴（笑哭表情）」、「又愛又恨的感覺～」、「奇怪的開關被開啟了」、「嘴巴說不要身體倒是很誠實」；也有人猜測，寶寶應該只是想跟主人玩，「狗狗真的生氣的叫聲應該沒這麼撒嬌。」

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