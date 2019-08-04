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台南幼犬遭虐打「上下顎全斷、頭部見骨」　狠心飼主「摔出貨車」棄養

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記者陳靜／採訪報導

台南市大內區於3日上午10時許，發生了一起駭人虐狗案，某雜貨店店主在門前發現了1隻奄奄一息的黃色小幼犬身上滿是傷痕，不僅上下顎全斷裂，頭部傷口甚至深到見骨，已無法走動，於是她趕緊通報動保團體協助救援，一行人報案看了監視器畫面才發現，狠心飼主當時竟直接把小狗從貨車上摔出來，棄養在路邊。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲台南小幼犬被貨車司機虐待棄養。（圖／網友白珮瑩授權提供）

▲台南小幼犬被虐打致上下顎全斷。（圖／網友白珮瑩授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

根據監視器畫面顯示，開著藍色貨車的飼主停靠在一處小空地後，打開了副駕駛座的車門，接著就直接把小狗丟出車外，牠當場被摔成90度折脖落地，然後飼主便開著車、頭也不回地離去，幼犬緩慢地移動著步伐走到一旁，消失在畫面中，所幸周邊的雜貨店店主及時發現了牠。

▲台南小幼犬被貨車司機虐待棄養。（圖／網友白珮瑩授權提供）

▲小狗被司機丟出車外，呈現90度折脖落地。

救援團隊獲報後，立刻趕赴現場將狗狗送至動物醫院急救，愛媽白珮瑩到醫院探視才發現，這隻受虐的小幼犬才不到3個月大，但卻被打得上下顎全斷無法進食，頭上的傷口更是深及見骨，狀況非常不樂觀，同時卻也因為血壓過低的關係，無法施打麻醉藥進行手術，只能暫時吊點滴、打營養針，並注射消炎止痛減緩狗狗不適。

▲台南小幼犬被貨車司機虐待棄養。（圖／網友白珮瑩授權提供）

▲狗狗頭上傷口深至見骨。

此外，白珮瑩還表示，治療過程中，醫生一度研判牠的存活率可能不高，便遺憾地提出安樂死的建議，不過團隊則認為，狗狗的求生意志很強，牠一路勇敢地支撐著生命到現在，即使渾身重傷，但牠仍沒有放棄自己，所以團隊也不想輕易放棄牠，因此目前已經安排將小狗轉院治療。

▲台南小幼犬被貨車司機虐待棄養。（圖／網友白珮瑩授權提供）

▲醫生初步研判小狗的存活率可能不高。

今(4日)上午，大內分駐所也向《ETtoday寵物雲》表示，目前已經根據車牌號碼鎖定目標對象，近日將請車主親自到案說明，屆時將進一步釐清案情，並針對施虐與棄養行為予以懲處；另外，目前台南市長黃偉哲的秘書也已介入調查。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲台南小幼犬被貨車司機虐待棄養。（圖／網友白珮瑩授權提供）

▲▼目前已將狗狗轉院治療。

▲台南小幼犬被貨車司機虐待棄養。（圖／網友白珮瑩授權提供）

關鍵字： 幼犬虐狗貨車上下顎頭骨台南

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