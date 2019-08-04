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水有怪味？媽抓到「現行犯」猛戳水杯：Ｘ腰！我喝了多少洗腳水

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記者林韋辰／採訪報導

「恩？這個水怎麼喝起來有腳味？」桃園飼主陳昭蓉4日發現一個驚人真相，得知平常沒喝完的小水杯，竟然一直被愛貓「娣娣」當成洗腳水玩耍，當場大罵髒話「X腰！我喝了多少洗腳水！」

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▲水有怪味？媽抓到「現行犯」猛戳水杯：Ｘ腰！我喝了多少洗腳水。（圖／網友陳昭蓉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲娣娣把媽媽水杯當成洗腳水。（圖／網友陳昭蓉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

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「要不是現行犯出現，你永遠不知道你不在家時，牠會怎樣喝你的水！」從媽媽錄下的影片中可見，虎斑摺耳貓「娣娣」直接跳到桌上，大喇喇地在媽媽面前玩起水杯。只見牠將毛毛小手伸進去沾濕，拿出來舔舔後，再換另一隻腳進去。一旁媽媽好氣又傻眼的說，「欸！親愛的，這是我的水欸？寶貝？」。

▲水有怪味？媽抓到「現行犯」猛戳水杯：Ｘ腰！我喝了多少洗腳水。（圖／網友陳昭蓉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲偷喝茶壺水被抓包。

媽媽說，「牠喝水的那個杯子，本來也是我在用的，我已經退讓到換杯子...還是不放過。」其實娣娣有自己的水杯，但牠偏偏不愛，喜歡喝人類的水。有一次，還被媽媽錄到牠上廚房桌大喝茶壺水，喝得「滋滋滋」作響好開心。

▲水有怪味？媽抓到「現行犯」猛戳水杯：Ｘ腰！我喝了多少洗腳水。（圖／網友陳昭蓉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲娣娣擁有狗靈魂。

可愛的娣娣個性乖巧、活潑不怕生，生活作息相當配合媽媽。「其實牠是被我強求而來的，牠本來是同事家中第六隻貓，原本只想試養看看，結果養了一個禮拜就不想還人家！而且牠真的很黏人，第一次來我家還逛起來，完全沒躲，完全就是貓皮狗骨豬腦袋。」

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▲水有怪味？媽抓到「現行犯」猛戳水杯：Ｘ腰！我喝了多少洗腳水。（圖／網友陳昭蓉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲牠喜歡「躺著睡」。

▲水有怪味？媽抓到「現行犯」猛戳水杯：Ｘ腰！我喝了多少洗腳水。（圖／網友陳昭蓉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

更多精采影片：

關鍵字： 開水洗腳水現行犯

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