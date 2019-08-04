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立正站好！班長「約克夏」馴服兇猛歐告　散步還有左右護法

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▲立正站好！班長「約克夏」馴服兇猛歐告　散步還有左右護法。（圖／網友邵秀蘭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲DiDi：全部給我立正站好！（圖／網友邵秀蘭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者林韋辰／採訪報導

「汪：全體注意～聽本汪命令！」新竹縣西北訓犬學苑是專門訓練狗狗運動的學校，裡面就有一隻9個月大的可愛約克夏「DiDi」擔任小班長，負責監督兇猛又高壯的歐告做訓練。牠的媽媽是一名訓練師邵秀蘭，常常被媽媽笑說是「人小鬼大的狗班長」。

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一般約克夏看到大狼犬會嚇得皮皮剉，但這隻羽量級DiDi卻很不一樣，牠擁有強大勇敢的心，在大狗面前完全不怕，反而用自己的霸氣鎮住牠們。訓練師表示，約約兩個月大就被抱回家養，從小與黑狼一起生活，「隨著牠的年紀越來越大，看著牠越來越強勢，想說可能是每天都跟黑狼鬼混，才會天不怕地不怕，好像以為自己就是黑狼了呢～哈哈。」

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▲立正站好！班長「約克夏」馴服兇猛歐告　散步還有左右護法。（圖／網友邵秀蘭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲約克夏身旁都有兩尊「左右護法」保鑣。

「我們學校的狗狗都要聽牠的！」訓練師邵秀蘭說，DiDi擔任課堂的助教角色，如果有狗狗上課不認真，就會跑去啃對方的腳腳跟嘴巴，「幾乎每天晚上都可以看到！可以看到牠們在房間竊竊私語，好像罵黑狼『你今天上課不認真！』然後牠真的很雞婆很有事，什麼都要管，連我養的日本矮雞牠也要跑去嚇雞，又或是催我上課、下班下樓，還有催抱抱...。」

▲立正站好！班長「約克夏」馴服兇猛歐告　散步還有左右護法。（圖／網友邵秀蘭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲DiDi：給本汪好好上課！

訓練師邵秀蘭也提到，DiDi走到哪，身旁一定跟著兩隻「左右護法」的黑狗，如果有人未經同意要摸DiDi，左右護法就會生氣狂吠。此景令媽媽苦笑地說，「完全變成DiDi的保鏢啊，根本不是我的保鑣」。

訓練師邵秀蘭是「約克夏」控，從小到大都有養，「當時學生時期家裡很反對養，後來我存了很久的錢，偷渡帶回家的狗就是約克夏！」；至於西北訓犬學苑曾經派狗代表台灣參加世界警犬奧運大賽，奪得世界賽攻擊項目冠軍，世界總排名第5名，是全亞洲最佳紀錄保持者。

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▲立正站好！班長「約克夏」馴服兇猛歐告　散步還有左右護法。（圖／網友邵秀蘭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲DiDi與黑狼一起生活，感情超麻吉。

更多精采影片：

關鍵字： 西北訓犬學苑約克夏狗班長

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