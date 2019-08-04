鬆獅蜥一口嗑掉「小強」　傻眼貓咪轉頭到處找：我的玩具咧？

記者何睿宜／綜合報導

「咦，我的玩具怎麼不見了！」貓咪「圓仔」本來鎖定好爬行中的蟑螂，不料才靠近，蟑螂就消失無蹤，讓牠一臉傻眼轉頭到處找。原來，蟑螂早就被一旁的鬆獅蜥「肥肥」一口吃掉，超迅速的反應也讓許多怕蟑螂的網友直呼，「是不是該養一隻了？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲貓咪圓仔和鬆獅蜥肥肥一起曬太陽。（圖／飼主Vicky Chang提供）

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▲圓仔和肥肥從小一起長大，感情相當融洽。（圖／飼主Vicky Chang提供）

飼主Vicky Chang表示，圓仔剛滿6歲，肥肥則是5歲6個月左右，雙方是差不多時間一起到家裡，從小就滿常相處在一起，「一起曬太陽，一起在客廳趴趴照（趴趴走），所以牠們相處得很融洽的。」影片中，圓仔看到蟑螂爬過來，一臉好奇地靠近，準備開啟狩獵遊戲模式，沒想到旁邊的肥肥早就開啟真正的狩獵模式，一張嘴就把蟑螂吃下肚。

▲圓仔比肥肥早一點注意到蟑螂。（圖／飼主Vicky Chang提供）

▲肥肥搶先一步嗑掉蟑螂。（圖／飼主Vicky Chang提供）

▲圓仔發現蟑螂消失，一臉問號轉頭到處找。（圖／飼主Vicky Chang提供）

網友們看了影片也紛紛留言，「太可愛了這兩個」、「養一隻蜥蜴好像不錯」、「傻呼呼，好萌」、「好療癒啊」、「傻眼貓咪」、「翅膀萌死了我的天啊XD」、「家裡有蟑螂的好像很適合養！」、「突然發現養蜥蜴的好處了 」、「我以為吃蟑螂的那隻是玩具！！！！！！！！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

不過，Vicky Chang也提醒想養蜥蜴來消滅蟑螂的網友，「牠不吃家中的那種小強啊！」影片中的蟑螂其實並非一般蟑螂，而是專門用來餵食爬蟲類的「杜比亞蟑螂」，有人也會把牠當作是紅龍魚的飼料蟲，「餵食用的杜比亞很乾淨，不然說真的，爬蟲吃下肚也是會壞肚子的，牠們環境如果太差的話，就會死亡。」

▲肥肥裝上翅膀就像一條小龍。（圖／飼主Vicky Chang提供）

▲這背影實在太可愛啦！（圖／飼主Vicky Chang提供）

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