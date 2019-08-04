騎車待轉看到貓「吹個口哨就跑過來」　載回家後養成巨飯糰

▲喵喵是Neal Lee待轉時撈到的流浪貓。（圖／飼主Neal Lee提供）

記者何睿宜／採訪報導

緣分來了擋都擋不住！飼主Neal Lee分享當初撿到愛貓「喵喵」的故事，竟是騎車待轉時，對路邊一個身影吹口哨就莫名其妙撈到了。喵喵被收編後，過著幸福又滋潤的生活，體型也像吹氣球般長大，現在已經是剛來時的2倍了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲喵喵躺著看起來像隻兔子。（圖／飼主Neal Lee提供）

Neal Lee表示，和喵喵相遇的那個夜晚，她騎機車待轉，看到一個身影悠哉地在馬路邊走，「那條路是沒有住家的，嘴賤的就對著牠吹口哨，然後……，然後牠就跑來找我了。」面對主動跑來的喵喵，Neal Lee也很順手地將牠抱起來放在機車踏板上，騎不到1分鐘的路程把牠載回家「供奉」。

▲喵喵圓潤的背影。（圖／飼主Neal Lee提供）

喵喵目前大約3歲，和家裡另外6隻狗狗一起融洽生活，動不動就呈現趴臥、側躺、大字睡的姿態，十分慵懶。雖然喵喵的個性就像像當初被撿到時一樣悠哉，但身材卻已經「回不去」，Neal Lee笑說，「當初的身材只有現在的一半……。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲這是一顆巨飯糰吧！（圖／飼主Neal Lee提供）

▲抱歉，塞不下囉！（圖／飼主Neal Lee提供）

▲喵喵的大叔坐姿。（圖／飼主Neal Lee提供）

故事分享到臉書公開社團「有點毛毛的」，網友們紛紛留言，「好可愛喔！」、「被欽點了！（拍肩）」、「命運讓你們相遇、相識、進而相戀……」、「伙食太好了」、「還好遇到你哦！」、「好可愛(⊙o⊙)！不過好像太肥了哈哈」、「好棒喔！」

▲喵喵和家裡的狗狗相處融洽。（圖／飼主Neal Lee提供）

▲喵喵和家裡的狗狗相處融洽。（圖／飼主Neal Lee提供）

▲喵喵和家裡的狗狗相處融洽。（圖／飼主Neal Lee提供）

▲喵喵各種睡姿。（圖／飼主Neal Lee提供）

▲喵喵：飛向宇宙，浩瀚無垠。（圖／飼主Neal Lee提供）

▲喵喵睡在小窩裡。（圖／飼主Neal Lee提供）

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