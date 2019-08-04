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綠蠵龜「卡岩縫」殘喘　情侶推30分鐘耗盡力氣送牠回家

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記者李依融／綜合報導

國外一對情侶到位於阿拉伯半島東南沿海的阿曼旅遊，原本像在沙灘上一睹小海龜破殼而出的模樣，卻意外發現受困岩石間的綠蠵龜，他們花了30分鐘用盡力氣幫助綠蠵龜脫困，總算成功的一刻他們大喊「我們做到了！」綠蠵龜重獲自由返回海中，救援過程令人感動不已。

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這段情侶在阿曼海邊散步，卻發現岩石間有個奇怪的「凸起物」，走向前一看發現竟然是一隻海龜，不知道在岩石間困了多久，要是沒有及時回到海中，恐怕死路一條。女子想將海龜推出岩石縫，但海龜重量破百，又卡得死死的，光靠一個人的力量不可能辦到，於是男友也一起幫忙，嘗試各種角度、用盡力氣，但海龜仍然一動也不動。

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情侶救綠蠵龜。（圖／Newsflare／AP）

 ▲為了救出海龜，2人都筋疲力竭。（圖／Newsflare／AP）

救援過程中，海龜一下一下地拍打鰭足，看起來體力也要耗盡，這對情侶不願意放棄，他們在附近找到了木條，希望利用槓桿原理能將海龜的身體頂出來，而這個方法幸運地奏效了！海龜的身體從岩石間一點一點地挪出，牠也迫不及待地向前爬，總算再次浸潤在大海的懷抱中。

情侶救綠蠵龜。（圖／Newsflare／AP）

整個救援足足耗費超過30分鐘，最後這對情侶實在累癱了，他們擊掌呼喊「我們做到了！」，非常開心看到海龜重獲自由。

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阿曼位於阿拉伯半島東南沿海，因而擁有豐富的海洋資源，並設立拉斯阿爾卡金茲海龜保護區(Ras Al Jinz Turtle Reserve)，每年7月到10月是海龜產卵的季節，夜裡會有專業保育嚮導帶著遊客到沙灘上體驗海龜產卵、破殼的震撼景象，而保護區內也規定必須保持安靜、不能使用閃光燈拍照，更不能撿拾海龜蛋或小海龜，讓珍貴的生命生生不息。

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關鍵字： 海龜綠蠵龜阿曼

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