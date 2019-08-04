虎斑喵頭頂辣醬39秒眼神死　網友關心：奴才還活著嗎..

記者李依融／綜合報導

虎斑貓秋秋(Cho cho)頭上頂著一罐ABC辣醬，整整39秒動也不動，奴才Regina Lin一邊錄影一邊覺得不可思議，忍不住笑說「怎麼這麼會頂啦！」只不過網友看著秋秋的表情，忍不住關心起「奴才還活著嗎？」雜技般的演出獲得超過7780個讚。

▲秋秋從小就愛黏著貓哥哥。（圖／飼主Regina Lin授權提供）



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住在台南的秋秋是藥局養的虎斑貓，3歲多的牠「出頭很多」，經常讓奴才哭笑不得。這次奴才看秋秋一動也不動，便突發奇想隨手拿了辣醬擺在貓咪頭上，沒想到秋秋真的像石化一般定住，擺出「眼神死」的表情。其實秋秋平時就「頂上功夫了得」，奴才曾經放過盒子、小瓶子、玩偶、水果等，牠都能很淡定地Hold住。

▲秋秋曾躲在藥品櫃，嚇壞來買藥的客人。（圖／飼主Regina Lin授權提供）



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秋秋平時也會在藥房出沒，有一次牠躲在藥品後面，把伸手要拿「雙貓牌感冒藥」的客人嚇了一大跳。這麼鬼靈精怪的牠其實曾經歷生死關頭，小時候因為冠狀病毒引發腹膜炎，好不容易才打敗病魔，現在的牠個性溫馴，親人愛撒嬌之外，也喜歡黏著貓哥哥，不久前家裡又收編了橘貓「大弟」，Regina Lin說，「自從秋秋也當了哥哥，就開始學大人、裝酷了。」

網友們看了秋秋的頂上絕活無不佩服，「超厲害的！」、「怎麼辦到的！」、「眼神有夠哀怨」、「奴才還活著嗎？」、「名符其實的傻眼貓咪！」

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