大型犬衣服難買...爸拿「女友衣」給牠穿　「露點照」讓網暴動

▲波妞1秒變「波妞野結衣」。（圖／粉專波妞野結衣提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／採訪報導

以下照片純屬娛樂！飼主Chieh Chieh Wu飼養一隻大型米克斯「波妞」，每次想替牠買衣服，無奈找不到尺寸、又或是版型太無趣，這時靈機一動，想到女友有件性感空姐服，立馬從衣櫥拿出來給寶貝試試，果真讓牠1秒變「波妞野結衣」，還幫牠拍攝一系列的性感照，驚艷不少粉絲。

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照片中，戴上帽子的小波妞身穿白色V領服，穿著俐落小短裙。只見牠被爸爸抱到床上去，翻開肚肚外，兩手自然舉在空中，完美地與性感衣服融合。爸爸笑說，「想不到波妞穿起來蠻不錯！而且終於找到大型犬可愛的衣服了！」

▲沒想到媽媽的衣服這麼合身。



爸爸將波妞穿空姐衣服的事情告訴女友，結果女友推薦下次可換「護士服」看看！爸爸也笑說，「我覺得不要把那些衣服當情趣服啦，不要用有色眼光看待那些衣服。」表示自己真的希望大型犬擁有可愛的衣服、穿得漂亮，不想因為體型，無法跟小型犬一樣穿得美美，希望大家用健康的心態去看。

▲波妞超黏媽媽，每次媽媽一來台灣玩，牠就整個忘記爸爸存在。



爸爸將照片分享到米克斯社團，立刻引發波妞粉暴動，紛紛在底下留言「露點了啦」、「小心被綁票」、「小心癡漢尾隨」、「注意被摸屁股」、「哈哈哈那個V領是怎樣」、「哈哈哈哈太性感了」、「床上照就太開放了吧，忘記幫牠遮點了啦」。

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▲很多粉絲看到這張露點照笑翻，直呼「小心色狼啊」。

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