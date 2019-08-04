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站內褲區看半天　媽精心為柴挑「黑色耐看款」...牠卻一臉嫌棄

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記者陳靜／採訪報導

人家更喜歡火辣性感大紅色啦！桃園網友陳房子很喜歡為家中的柴女孩「Momo J(ももちゃん)」打造不同風格的吸睛造型，這天他們再度來到寶雅採購，只見Momo J坐在內褲區前看了好久，卻選不出一件最喜歡的，於是媽媽便幫牠挑了其中的「黑色環保裸棉褲」，沒想到毛孩卻一臉嫌棄，爆笑反應讓網友笑翻了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲阿柴看到媽媽拿黑色內褲超嫌棄。（圖／臉書粉專「雞掰皇后 ももちゃん」授權提供）

▲Momo J看到媽媽拿黑色內褲超嫌棄。（圖／臉書粉專「雞掰皇后 ももちゃん」授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

臉上的兩塊粉嫩腮紅是Momo J的正字標記，個性古靈精怪的馬麻非常喜歡讓毛孩嘗試各式各樣的單品裝飾，特殊節日也會讓牠穿上應景的服裝。只要在人用的內褲上剪個尾巴的洞，就可以一秒變成毛孩小褲褲，之前媽媽還曾讓Momo J穿上性感的蕾絲丁字褲，雖然挑選的時候牠都是一臉眼神死，但換裝後的牠通常都非常開心呢！

▲阿柴看到媽媽拿黑色內褲超嫌棄。（圖／臉書粉專「雞掰皇后 ももちゃん」授權提供）

▲Momo J每天都有不同的造型。

▲阿柴看到媽媽拿黑色內褲超嫌棄。（圖／臉書粉專「雞掰皇后 ももちゃん」授權提供）

▲Momo J：這才是本柴的性感style啊！

這天馬麻突發奇想要為毛孩添購新花色的內褲，於是母女倆來到了內褲區前觀望，沒想到Momo J一看到媽媽拿起黑色素面款式後，馬上露出了不滿意的表情，讓馬麻不禁無奈笑說，「看你這表情，顯然是很嫌棄我為你挑選的內褲款式，這麼漂亮的說，黑色明明很耐看啊......。」

▲阿柴看到媽媽拿黑色內褲超嫌棄。（圖／臉書粉專「雞掰皇后 ももちゃん」授權提供）

▲「......本少女不穿這種阿嬤款謝謝。」

▲阿柴看到媽媽拿黑色內褲超嫌棄。（圖／臉書粉專「雞掰皇后 ももちゃん」授權提供）

▲腮紅已經成為Momo J的正字標記。

網友看了這則影片後紛紛笑翻表示，「ももちゃん想要的是粉紅色啦」、「媽，我覺得我更適合粉紅少女心或是火辣性感紅」、「本宮要穿黑色蕾絲小褲褲......」、「好厭世啊XD」、「皇后無言了XD」、「人家她是年輕少女，只愛粉色系列的，不愛黑色，太老氣了」、「汪：當然嫌棄，既不是小粉紅，也沒蕾絲花邊，更沒小愛心圖案，到底哪裡適合我了」、「黑色顯瘦耶」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲阿柴看到媽媽拿黑色內褲超嫌棄。（圖／臉書粉專「雞掰皇后 ももちゃん」授權提供）

▲柴：奴才又在發神經了......人家要穿洋裝啦。

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關鍵字： 柴犬內褲黑色造型

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