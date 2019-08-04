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不喜歡被碰腳　古代牧羊犬剪毛怕怕...甜靠美容師姐姐肩膀討拍

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▲古代牧羊犬剪毛怕怕，頭靠在美容師肩膀上。（圖／東森寵物雲通化店提供）

▲古代牧羊犬剪毛怕怕，頭靠在美容師肩膀上討拍。（圖／東森寵物雲通化店提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

東森寵物雲通化店日前有隻呆萌的古代牧羊犬「普派（Popeye）」到門市美容，極度不喜歡被碰前腳的牠，只要剪毛或是修指甲就會想盡辦法逃避，不過專業的美容師也不是省油的燈，她耐心地安撫毛孩，隱約透露一種「你躲也沒用」的訊息傳達給牠，沒想到愛撒嬌的普派竟直接靠上姐姐的肩膀討拍，畫面超療癒！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

美容師香香笑說，其實普派是店裡的常客，從一年多前開始，飼主就指定要由香香幫毛孩洗澡、美容，雖然普派非常乖巧親人，但只要一碰到牠的前腳，就會開始瘋狂閃躲抗拒，「當時我在幫牠剃腳底毛、剪指甲，因為牠不喜歡別人碰前腳所以剛開始一直躲，後來牠發現躲也沒用因此放棄，接著就趴在我身上，因為牠真的很重所以我才翻白眼！」

請繼續往下閱讀...

▲古代牧羊犬剪毛怕怕，頭靠在美容師肩膀上。（圖／東森寵物雲通化店提供）

▲「姐姐洗澡就是蘇胡啦～」

其實在飼主認識香香之前，普派一直是由家裡的傭人幫忙洗澡、剪毛，當時的牠患有很嚴重的皮膚問題，幾乎天天都要打針吃藥來控制，卻依然無法根治，後來在因緣際會之下，普派體驗了香香姐姐的第一次洗澡美容服務，她特地針對毛孩的皮膚狀況，使用了義大利進口洗劑ISB來調理，沒想到就這樣慢慢改善了，因此飼主也「一試成主顧」，從此家裡3毛孩都指定要香香服務。

▲古代牧羊犬剪毛怕怕，頭靠在美容師肩膀上。（圖／東森寵物雲通化店提供）

▲以前的普派毛髮雜亂，還患有皮膚病。

▲古代牧羊犬剪毛怕怕，頭靠在美容師肩膀上。（圖／東森寵物雲通化店提供）

▲改造後的普派清爽可愛又健康呢！

普派與香香在一次又一次的接觸下，漸漸熟識了對方，因此毛孩也非常信任美容師，不僅會靠在她的肩膀上撒嬌討拍，之前也曾調皮地一屁股坐在她的背上，比起顧客與美容師的關係，他們更像是朋友一樣，即使普派再怎麼不喜歡被觸碰，仍能放心地把自己交給對方。

▲古代牧羊犬剪毛怕怕，頭靠在美容師肩膀上。（圖／東森寵物雲通化店提供）

▲救命喔！這裡有狗虐美容師XD

▲古代牧羊犬剪毛怕怕，頭靠在美容師肩膀上。（圖／東森寵物雲通化店提供）

▲▼飼主家中另外2隻狗狗也都指定要香香服務。

▲古代牧羊犬剪毛怕怕，頭靠在美容師肩膀上。（圖／東森寵物雲通化店提供）

香香也偷偷透露提升忠誠度的小撇步，她認為「同理心」非常重要，必須把別人的寵物當做自己家的寶貝在照顧，只要洗澡期間發現了毛孩有任何狀況，一定會在第一時間告知飼主，並且提出建議的改善方法，還會讓毛孩免費試用幾次調理洗劑，進而找出可行的解決方式，而高度的耐心與細心，也可以增進陌生毛孩對自己的信任感。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲古代牧羊犬剪毛怕怕，頭靠在美容師肩膀上。（圖／東森寵物雲通化店提供）

▲普派：最喜翻細心溫柔的香香姐姐啦！

▼普派的入浴畫面

東森寵物雲商店通化店資訊：

電話:02-2732-4986
地址:台北市大安區基隆路2段118號
營業時間:13:00~24:00
美容營業時間:13:00~23:00
美容公休日:無

關鍵字： 古代牧羊犬美容師剪毛洗澡東森寵物雲商店通化店

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