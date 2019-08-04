殘忍！九州「貓島」貓咪遭毒殺 口吐白沫、集體死亡...數量剩1/3





▲ 九州「馬島」貓咪數量大幅減少，疑遭人毒殺。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

日本福岡縣北九州市有座人煙罕至的小島「馬島」（うましま），因為居住在這裡的貓咪數量比人還要多，因此又被稱為「貓島」（猫の島）。不過最近動保團體卻發現，島上貓咪的的數量正在持續減少，從原本大約90多隻下降到只剩30多隻，甚至還發現「貓咪集體死亡」的情況，令他們懷疑似乎有人在刻意毒殺貓咪。

根據《The Mainichi》報導，馬島位於日本響灘海域，全長約5.4公里，只有14戶人家、大約30人居住在這裡。那些由島民們長期所飼養的貓咪，因為繁殖的緣故，數量已經達到90幾隻，遠遠超過人類的數量，也產生了不少問題，這讓動保團體決定在2014年替貓咪進行結紮，90幾隻裡面有79隻都被絕育。

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之後，在島民和福岡動保組織的保護之下，馬島成為一個靜謐的旅遊景點，偶爾會有些遊客來到島上，一邊欣賞島嶼風光，一邊與這些貓咪進行互動、餵食。

▲ 馬島上好幾處都發現下了毒的魚。（圖／翻攝自rikuoh_590推特）

不過近年來，島上貓咪的數量卻突然變少許多，有遊客在岸邊發現一隻幼貓的屍體，還有人在港口附近看見5隻貓在「集體死亡」，甚至許多本來很健康的貓咪突然間口吐白沫，就這樣在島民的眼前倒了下去。

為了釐清貓咪消失的原因，動保團體與島民著手展開調查，他們去年和今年都在島上的好幾個地方發現一種透著「藍光」的魚，這種魚身上似乎含有毒物。對此，動保團體理事長佐上邦久提到，「經過確認，島上現在只剩下大約30隻貓咪，這樣數量減少的情況顯然不是正常的，毫無疑問，這是外界人為因素所為，有人故意放置下毒的魚，來毒殺貓咪。」

一位島民也透露，「連前來旅遊的遊客都注意到了貓咪異常減少的情況，越來越多人詢問我們貓咪是不是發生了什麼事，這讓我感到憤怒又悲傷，我希望這些兇手可以馬上停下來，為他們殘忍的行為負責！」

目前佐上邦久正考慮將這些魚當作證據，提出刑事訴訟，並同時疏散島上剩下的所有貓咪。他表示，「我願意透過任何方式，來保護這些對島民而言非常珍貴的小生命。」