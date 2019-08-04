柴哥「超心機搶食」開動秒掃光肉肉　弟弟委屈皺眉都快哭了

▲柴哥掃光肉肉，弟弟委屈得都快哭了。（圖／Instagram／wasa.mooooochan）

記者何睿宜／綜合報導

為了好吃的肉肉，已經顧不上兄弟情了！日本這隻名叫Wasabi的柴柴平時和弟弟Mozuku感情很好，但這天牠卻使出超心機的大絕招，把原本分配好的肉乾全部獨吞，讓弟弟受盡委屈。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中，只見Wasabi和Mozuku正襟危坐，等著享用眼前的肉乾。事實上，心機重的Wasabi此時早已將目光鎖定在弟弟的肉乾上，待主人一聲令下喊「OK」，牠馬上一箭步搶先卡位，一口吃掉對方的肉乾，再回頭享用自己的份。Mozuku回神後，發現2條肉乾都被掃光，自己一口都沒吃到，變皺著眉頭用委屈巴巴的表情望向鏡頭，一副快哭了的樣子。

請繼續往下閱讀...

▲柴哥先吃掉弟弟的肉乾，再回頭吃自己的。（圖／Instagram／wasa.mooooochan）

飼主在Instagram帳號wasa.mooooochan分享這段爆笑畫面並寫道，「經驗值的差異。」網友們也紛紛留言笑說，「Mozuku的表情好可愛」、「Wasabi早就鎖定Mozuku的肉肉了」、「媽媽～哥哥吃掉我的零食啦！」、「Wasabi很厲害」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

在 Instagram 查看這則貼文 wasabi & mozuku（@wasa.mooooochan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 9 日 下午 3:29 張貼

▼更多精彩影音。