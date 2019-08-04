陸龜10秒「慢速打哈欠」手手還往前伸　網友被萌翻：想聞嘴巴

記者何睿宜／綜合報導

人打哈欠很常見，貓狗打哈欠也不少，但你看過陸龜打哈欠嗎？飼主包子就分享自家蘇卡達象龜「豬血糕」打哈欠的畫面，只見牠緩緩張開嘴巴，再緩緩闔上，連前肢都跟著伸展，彷彿在伸懶腰一般，慵懶又可愛的模樣萌翻許多網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲「豬血糕」醞釀哈欠中。（圖／有點毛毛的／飼主包子）

包子在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出影片並寫道，「這是我家陸龜『豬血糕 』，打哈欠好萌。」她也在留言處補充，「豬血糕」今年4歲，脾氣很好，但有時候很搗蛋，雖然不會主動攻擊人，但有時餵食會不小心咬到，「牠沒有牙齒，咬到像被長尾夾夾到。」

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▲「豬血糕」張大嘴巴打哈欠，手手也往前伸懶腰。（圖／有點毛毛的／飼主包子）

包子也提醒想飼養陸龜的網友，一定要事先做好功課，「照顧方式、環境溼度溫度，還有品種不同，長的大小也會有所不同。」以「豬血糕」來說，牠吃素，平常以青江菜、桑葉跟陸龜飼料為主，偶爾也會吃蘋果、小黃瓜和番茄，半年左右就會去專門的動物醫院身體檢查，「網路上寫野生可以活到百歲，飼養的大概50歲左右。」

▲「豬血糕」闔上嘴巴的同時也緊閉雙眼。（圖／有點毛毛的／飼主包子）

網友們看了「豬血糕」打哈欠的影片，紛紛留言，「想聞看看嘴巴」、「我怎麼看著跟著打哈欠」、「天啊啊啊啊，好可愛」、「這有放慢動作嗎」、「好可愛的內八」、「好想摸摸牠的腳」、「第一次看烏龜打哈欠！可愛！」、「手手還往前伸❤」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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