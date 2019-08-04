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上廁所被「2顆頭」逼視！　超狂喵鑽抽風機洞口監督...媽超無言

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記者陳靜／綜合報導

「上個廁所而已是怕我死在馬桶上嗎？」網友Pei YU這天在家裡上廁所到一半，卻突然發現有2顆頭出現在牆上蠕動，抬頭一看驚見是2隻貓咪鑽進抽風機的洞口，一喵一邊靠在上面監視奴才，這樣的畫面讓飼主超無言，明明只是上個廁所，毛孩卻為了要守著媽媽無所不用其極，像是時刻都擔心她的人身安全一樣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

影片中可以看到，2位喵星人無聲無息地卡在抽風機縫隙注視著上廁所的媽媽，還不斷觀望四周的環境，就像是真的在擔心奴才安危一樣。左邊的喵喵確認馬麻沒事後便默默離去，但是右邊的主子卻怎麼趕都趕不走，甚至還對媽媽頂嘴，超逗趣畫面讓網友笑翻。

▲上廁所被2顆貓頭逼視。（圖／有點毛毛的／網友Pei YU提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲「臭奴才，你在這裡幹嘛。」（圖／有點毛毛的／網友Pei YU提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主將影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑回，「沒看文字以為貓要救援XD」、「他們只是好奇奴才上廁所怎麼不用貓砂XD」、「真的塞好塞滿啊」、「這如果是半夜起床尿尿，突然看到我想我會嚇死」、「這已經超越關懷的極限了，完全是監視XD」、「怕奴才躲起來吃屎XD」、「在他們身上綁上菜瓜布，順便幫妳刷抽風機了」。

不過也有網友擔心貓咪的安全表示，「有點好笑又有點危險......要是不小心切開開關就......」、「好危險的風扇」、「好怕...風扇動起來」，但飼主事後也解釋，其實這座抽風機有安全裝置，電源跟電燈開關一樣是用按的，風扇則是塑膠製，如果抽風機感應到有東西卡住就不會啟動，就算動了貓去摸也會馬上停止，因此要大家不用擔心。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 喵喵抽風機廁所監視

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