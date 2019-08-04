發票全槓龜！毛孩躺「廢紙堆」表情奧嘟嘟　他無奈：我也不願意...

▲「下個月肉肉你給我自己看著辦。」（圖／有點毛毛的／臉書粉專「米米 米可說吠話」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
記者陳靜／綜合報導
發票沒中就算了，還要被毛孩責備！貴賓混西施犬「米米」與瑪爾濟斯「米可」的飼主這天在家裡搬出一拖拉庫的發票準備對獎，沒想到對了老半天，竟然連半張都沒中，於是它們立馬變成一堆廢紙，就在主人怨嘆的同時，2毛孩竟然還火上加油，躺在發票上狠瞪奴才，彷彿說著，「為什麼沒中？那我的肉肉呢？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）
飼主經常在臉書粉絲專頁「米米 米可說吠話」分享2汪的逗趣日常，這次他也將這爆笑的一幕PO至社團「有點毛毛的」並無奈表示，「沒中半張發票我也不願意啊，你們有必要這樣嗎？」只見毛孩們一臉不悅地瞪著主人，其中米米臉上更是大大地寫著「我很不爽」，超有戲的模樣讓網友全都笑翻！
網友看了這則貼文後紛紛笑回，「右邊很怨XD」、「沒中發票就等於下個月罐罐會減少，能不生氣嗎？」、「狗生無望XD」、「右邊金沒送」、「還瞪大眼睛內XD」、「少了零食的扣打了」、「早就叫你拿來給我們對，搞不好會中，硬要自己對，這下好了吧，什麼都没有」、「沒罐罐吃了，奴才妳怎麼辦事的」、「青人的表情好到位！好可愛喔」、「我那邊有一張中200的發票，要嗎？500賣你」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
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