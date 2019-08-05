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調皮爸整狗出門4次！牠落寞背影走回頭「顧家」　網笑炸：會精神分裂啦

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記者吳鎮良／採訪報導

再玩下去會精神分裂啦！桃園龜山的飼主高浡智這天見天氣舒服，想帶愛犬「咩咩」到戶外散步，但是調皮的他決定先來惡作劇一下......。飼主一開始先是有活力的叫咩咩「走！GO！」，見牠開心的要出門又立刻說「顧家」，前後一共整了4次，而咩咩的心情也就像在坐雲霄飛車一樣，網友全都笑得闔不攏嘴。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

高浡智日前在臉書寵物社團「米克斯傳奇」PO出一段影片並註解說，「放羊的主人！不管幾次她都信！」畫面一開始，咩咩聽到主人要帶自己出門去玩，開心的在門口跳躍，但是才不到一秒，就聽到主人改口說「顧家！」無奈的牠臉上的笑容瞬間消失，原本高頻率擺動的尾巴也停止，一步步地走回家裡「顧家」。

爸整黑妞出門4次，牠快精神分裂。（圖／飼主高浡智提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲開心的下一刻聽到主人說「顧家」，咩咩心情低落的走回家。（圖／飼主高浡智提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

爸整黑妞出門4次，牠快精神分裂。（圖／飼主高浡智提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲米克斯咩咩很會顧家，看到陌生人或陌生狗都會吠叫。

飼主見愛犬落寞的背影差點笑出聲，接著又高亢的說「走！GO！」咩咩聽到又笑著臉跳出門，沒想到這次還是受騙了，最後被騙到第5次時，牠才終於出門散步。爸拔笑說，「我準備要帶她出去玩，看她很激動所以就幫她緩和一下情緒，玩她一下嘍哈哈！」

目前3歲大的咩咩是隻米克斯黑妞，個性聰明又聽話的牠很會顧家，只要有陌生人或是陌生狗接近家門，牠都會激動地狂吠。高浡智說，「隔著一道門都很兇，但打開門她就膽小了哈哈！」值得一提的是，咩咩的頭上似乎有個開關，因為只要有人摸到牠的頭，牠就會認對方是朋友，很有自己的個性。

爸整黑妞出門4次，牠快精神分裂。（圖／飼主高浡智提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼最後真的如願出門散步了啦！

爸整黑妞出門4次，牠快精神分裂。（圖／飼主高浡智提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這段影片不到一日就湧入上千名網友按讚，許多人看完都留言笑說，「好壞！不要這樣鬧啦」、「不要欺負牠，我帶牠出去哈哈」、「一秒變臉」、「又聰明又乖巧，這就是米克斯阿」、「看牠走回去，會捨不得」、「不要顧家了，姨姨帶你出去玩瘋玩夠才回來」、「心情像雲霄飛車」、「好漂亮的黒妞，毛色黑到發亮」「會精神分裂啦」「 牠一定覺得主人有病，但又不得不遵從指令」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

爸整黑妞出門4次，牠快精神分裂。（圖／飼主高浡智提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲咩咩被主人照顧得很好，身上的毛色亮到在發光。

更多精采影音：

關鍵字： ‎高浡智‎米克斯精神分裂咩咩顧家

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