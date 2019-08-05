林口流浪犬3年絕育1千隻！　動保處與志工配合「從源頭下手」

▲新北市動保處近3年來已經幫千隻流浪犬結紮。（圖／新北市動保處提供，下同）



記者闕雁琳／綜合報導

新北市林口區近年來新市鎮開發，建築工地及工廠林立，由於早期流浪犬無落實絕育之觀念，伴隨餵養而來流浪犬不斷繁殖增多，人狗衝突不斷。新北市動保處結合在地愛心人士及民間動保團體投入大量人力，針對街頭流浪犬進行大量結紮，林口流浪犬從105年絕育323隻，106年絕育362隻，107年絕育412隻，近3年幫千隻浪犬結紮，期待從源頭下手，減少流浪動物的產生，舒緩改善人狗衝突。

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流浪動物絕育後個性較為穩定且成熟，也鮮少變成問題犬，民眾張咪咪在臉書指出：他們的社區犬小黑本來是一隻流浪的毛小孩，某個機緣下成為多數人認同的社區犬，社區有了小黑後，生活多了許多樂趣。每天上下班、上下學多時小黑總是開心雀躍的搖尾巴和民眾打招呼，孩子們也很喜歡跟小黑互動。

▲結紮過後的狗狗經常在社區巡視。



此外，牠的存在也帶給社區很大的安全感，甚至是一種生活的依賴與依靠。有一次社區遭小偷翻牆進屋，是小黑機靈的狂吠引起警衛和住戶注意，才沒讓小偷溜走。還有一次在社區發生火災之前，警報器響之前，社區犬已經吠了20分鐘以上，提醒居民提高警覺疏散，通報119救災，才讓家園得以保住。

▲動保處深入校園講授生命教育。



為從源頭減少流浪動物，新北市動保處推動TNVR流浪動物絕育，也鼓勵民眾將家犬貓絕育，使全市流浪動物逐年降低，民眾有感街頭流浪犬變少，甚至今年已鮮少看到幼犬在街頭出生，民眾若有發現幼犬也可通報將母犬連同幼犬帶回絕育再提供民眾認養。

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▲動保處推行乾淨餵食的重要。



動保處表示，成功的經驗，讓人民感受到政府對流浪犬問題的重視，事實上人狗之間本可存著友好的關係，面對流浪犬不該是嫌棄、厭惡，只要從源頭下手，便可減緩流浪犬滋生的問題。動保處長期以來推動流浪犬絕育，配合愛心人士乾淨餵養課程，多元認養及零棄養，深入校園的生命教育講座等措施，期盼這些既存之生命得到尊重，愛護動物成為所有人的核心價值，領養不棄養，給牠一個溫暖的家，流浪犬除了成為家中毛寶貝，更可以是守護家園的社區犬。

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