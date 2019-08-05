小喵櫥窗內死亡凝視...見人走近秒變「小殭屍」　網萌翻：戀愛了

ちょっとまってwww可愛すぎる

pic.twitter.com/8TyzpiS5qI — Bレイン (@B_rain512) 2019年8月2日

記者吳鎮良／綜合報導

貓咪雖然個性高傲又難以捉摸，但還是有許多奴才們願意無條件的侍奉牠們。日本有名網友這天遠遠看到櫥窗內有隻小貓咪，正凶神惡煞地望著他，但是當該名網友走近一看，喵星人突然變成水汪汪大眼、雙手伸直，可愛的模樣讓35萬名網友直呼，「戀愛了～」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

推特用戶@B_rain512日前分享這段影片並註解說，「只是有點太可愛了！」畫面中，小貓站在空蕩蕩的櫥窗內，縮起下巴、目光朝前方怒瞪，看起來有些嚇人，但是當牠一看到有人近距離拍攝，立刻把頭抬起來露出無辜的大眼，雙手伸直舉平抓阿抓，就像是可愛版的小殭屍。

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▲小喵站起身遠遠瞪著前方的人。（圖／翻攝自推特用戶@B_rain512，下同）



▲等到人靠近後，牠就變成賣萌模式。



這段有趣的影片不到三天就超過35萬名網友按讚、8萬次轉推，許多人看完都在底下留言說，「哈哈哈超可愛的」、「這個眼神好想抱緊阿」、「喵：等一下...等一下啦！」、「我等不到客戶來的模樣」；不過也有人表示，「看著有點寂寞挺心疼的」、「真希望寵物商店都不要販賣動物...」、「牠感覺很寂寞」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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