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家人台語聊天講到「安全帽」　阿柴突然有反應！興奮狂吠媽傻眼

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記者陳靜／採訪報導

講台語本柴也聽得懂啦！台南網友賴倫倫這天和家人在客廳聊天，無意間用台語說了「安全帽」3個字，沒想到家裡的柴犬「憨吉」竟突然有反應，一聽到關鍵字就眼睛發亮盯著主人目不轉睛，甚至興奮地走到門邊狂吠，媽媽見狀後超傻眼，懷疑毛孩是否真的聽得懂意思，還不斷重複確認，讓家人笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲阿柴聽到安全帽台語秒懂。（圖／網友賴倫倫授權提供）

▲阿柴聽到安全帽台語秒懂眼睛一亮。（圖／網友賴倫倫授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

馬麻賴倫倫笑說，當天她和毛孩的阿公用台語聊天時不經意提到了「安全帽」3個字，原本在一旁發呆的憨吉卻突然像是醒過來一樣，眼睛裡充滿星星地盯著他們看，甚至還不斷跑到門邊刷存在感，看樣子似乎真的知道安全帽是什麼意思，不過，媽媽卻非常意外表示，因為之前從來沒特別跟憨吉解釋過這個詞，沒想到牠這天會突然有這麼大的反應，不知道從哪裡學來的。

▲阿柴聽到安全帽台語秒懂。（圖／網友賴倫倫授權提供）

▲柴：遛奴才的時間又到囉，走吧！

▲阿柴聽到安全帽台語秒懂。（圖／網友賴倫倫授權提供）

▲憨吉非常喜歡出門，連看醫生也這麼開心！

其實憨吉一直以來最敏感的關鍵字就是「坐車車」、「吃肉肉」和「吃吃」，完全是個愛出去玩的吃貨無誤，牠非常喜歡搭著阿公的車出門兜風，但是只要一看到下雨，就說什麼都不肯踏出家門半步。此外，牠還聽得懂台語的「袂公啊喔（要打了喔）」，只要犯錯闖禍被罵了，聽到家人說這句話後，就會乖乖地在原地反省不敢亂動。

▲阿柴聽到安全帽台語秒懂。（圖／網友賴倫倫授權提供）

▲憨吉只要聽到坐車車就超興奮。

▲阿柴聽到安全帽台語秒懂。（圖／網友賴倫倫授權提供）

▲身為吃貨柴，看到食物跑第一是必須的。

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛笑壞表示，「應該是以爲主人要出去？」、「安全帽=出去玩」、「翻譯：粗乃丸好不好？」、「他們聽得懂關鍵字」、「可能是被安全帽K過XD」、「可以去兜風辣」、「可以出去玩了嗎」、「阿ㄉㄧㄡˇ哇上次騎哇ㄟ重機出企玩沒戴安全帽阿！被開罰單啦」、「太可愛了啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲阿柴聽到安全帽台語秒懂。（圖／網友賴倫倫授權提供）

▲家人吃個東西也壓力山大啊～

▲阿柴聽到安全帽台語秒懂。（圖／網友賴倫倫授權提供）

▲「好啊！你就自己吃光光啊，胖死你！」

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關鍵字： 柴犬安全帽台語

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