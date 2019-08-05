回家驚見白柴男孩「偷穿洋裝」　媽高八度逼問...牠狂開飛機裝傻

記者陳靜／採訪報導

糟糕！變裝癖被發現了啦！網友艾薇家中有隻超級調皮的白柴男孩「Coldstone」，這天她回到家後喊了幾聲毛孩的名字，卻一直不見對方出來迎接，於是她趕緊走進房間查看，才發現衣櫃早已被翻得亂七八糟，而柴柴身上的正是媽媽的小洋裝，她氣得高八度質問，但Coldstone卻只是開飛機耳、咬著娃娃賣萌求原諒。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲白柴闖禍被抓包後，叼著娃娃開飛機耳要媽媽原諒。（圖／網友艾薇授權提供，下同）

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Coldstone平常總是趁家人不在的時候，偷溜進衣櫃抱著媽咪的衣服睡覺，還因此自己學會了開門關門，只要聽到主人回家的聲音，就會馬上從衣櫃跳出來，接著再把門關好，假裝什麼事都沒發生一樣，沒想到這天牠卻被媽媽的衣服纏住，導致自己根本來不及復原現場，甚至直接被抓到現行犯。

▲Coldstone總是趁沒人的時候躲進衣櫃睡覺。

▲愛調皮搗蛋卻也愛撒嬌的毛孩。

馬麻艾薇無奈表示，曾經有一次，Coldstone睡到一半突然聽到媽媽開門的聲音，於是馬上醒來想要趕緊逃離現場，但是卻因為一時太緊張，直接把衣櫃門撞掉了，馬麻見狀後超傻眼，立刻追著毛孩要牠認錯，心虛的Coldstone明知道自己做錯事，卻還躲進椅子下狂開飛機耳，甚至一度抗議，讓媽媽氣炸直呼，「真的是快吃狗肉了！」

▲今晚要加菜吃香肉了。

▲Coldstone被媽媽罵狂開飛機耳還抗議。

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛笑回，「你要慶幸，他穿的不是胸罩XD」、「該偷笑了，不是咬貼身衣物來迎接你」、「我不知道啦是衣櫃自己打開洋裝飛到我身上的」、「想精心打扮迎接主人」、「太可愛了啦！」、「想偷穿妳的衣服～」、「真是...家事柴...忙碌了一整天還沒整理好辛苦了！」、「我推薦三杯XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Coldstone：人家只是喜歡馬麻的味道啦～

▲笑容這麼可愛，難怪每次闖禍都會被放過。

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