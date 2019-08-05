擬態高手「葉脩」外型激似樹葉！　這張圖讓網友找到眼花：到底有幾隻

▲擬態高手葉脩。（圖／網友鄭宇卉授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

嘉義網友鄭宇卉家中飼養了多隻擬態高手「葉脩」，外型和樹葉極為相似的牠們，不仔細看根本找不到牠們的蹤影，這天飼主將一張葉脩棲息在樹枝上的照片PO至臉書社團「爆廢公社」，網友紛紛在底下猜測圖中總共有幾隻葉脩，沒想到最後竟只有5個人答對，甚至還有網友笑說，「我怎麼沒看到半隻。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲飼主家中的「巨人葉脩」。

飼主事後也親自向《ETtoday寵物雲》公布解答，其實這張圖上一共有6隻「巨人葉脩」，牠們的體型比一般的葉脩還要大，成蟲外型就像一片平凡的樹葉，全身都是綠色，中間腹部的紅斑看起來就像葉脈或是蟲蛀的痕跡，而邊緣的斑紋如同稍微枯掉的樹葉一樣；根據品種的不同，大小也會不太一樣，有些格外嫩綠，有些卻像是一片黃棕色的枯葉，非常奇妙。

▲圖上一共有6隻巨人葉脩。

許多網友都是第一次看到這種生物，紛紛讚嘆留言表示，「真的有這種蟲喲」、「根本葉子」、「真的覺得他的天然保護色超帥，連枯掉都有」、「好有趣！」、「我也想養」、「這超可愛的」、「上天造物好神奇」、「長知識了」、「長這麼大第一次看到」，但也網友開玩歪樓說，「不要騙我哦，這你自己剪的吧」、「工讀生出來」、「哪來的包心葉被啃成這樣」。

▲不同種類的葉脩就像是樹葉的不同型態。

事實上，葉脩也是屬於竹節蟲科的昆蟲，牠們有兩種生殖方式，分別為有性繁殖與無性繁殖，特別的是，在沒有雄蟲的情況下，雌蟲可以自己採孤雌生殖，但是生下的皆為雌蟲；唯有雌雄交配後的下一代，才會同時有雄也有雌。牠們的平均壽命大約是7、8個月，一生會蛻皮5到8次，但是蛻皮後的外觀不會改變。

▲巨人葉脩的卵與小時候的模樣。

至於食草的部分，飼主也補充說道，最常見的就是容易取得的芭樂葉，而橡樹、玫瑰、芒果的葉子也是牠們的主要食物來源，只要注意有無噴灑農葉就沒有問題。此外，牠們也沒有任何氣味及攻擊性，在飼養上其實並無難度，更是一種非常適合小朋友認識生態、觀察照顧的昆蟲。

▲飼主家中昆蟲眾多需要大量食草。

▲不仔細看根本就是一片片的樹葉啊！

「其實牠有個有趣的地方，雖然已經擬態成葉子的外觀，但在我們靠近時還會左右擺動，看起來很像被風吹動的樣子。」飼主表示，葉脩會藉由擬態隨風擺動的模樣，來讓自己變得更像樹葉，進而保護自己，不過，她也笑說，偶爾在食草不夠多的時候，牠們也有可能被同伴誤認是葉子狂啃呢！

▲▼飼主家中有各種不同品種的葉脩與竹節蟲。

其實鄭宇卉不只飼養多種葉脩，甚至還有蛇、守宮、蜘蛛、蠍子、蛙類、寵物蟑螂、老鷹、大嘴鳥等等，家裡宛如一個小型的動物園，她也坦言，其實某些動物自己也不敢碰，是先生對這些生物很有興趣，「不過的確對孩子帶來很棒的教材，他們懂得照顧並尊重每一個生命，這樣近距離的接觸跟互動是很難得的。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲小朋友也非常喜歡和葉脩互動。

▼葉脩擬態隨風擺動的模樣

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