磨出飼養法則！他搶救箭毒蛙「9隻→變400隻」　創蜜月宿舍生寶寶

▲動物園的箭毒蛙，曾面臨數量不足、繁殖狀態不佳等危機（金色箭毒蛙）。（圖／臺北市立動物園提供）



記者林韋辰／綜合報導

生兒育女是動物延續種族的重要過程，但若要啟動人為協助時，可絕不是件簡單的事。臺北市立動物園有一位偉大的「蛙爸爸」，他是在兩棲爬蟲動物館擔任箭毒蛙保育員的楊志平。動物園所照養的箭毒蛙，曾面臨數量不足、繁殖狀態不佳等危機，經過「蛙爸爸」的努力請益、摸索、研究，終於讓箭毒蛙族群出現穩定的成長，還經常得到專業外賓參訪後的大力讚譽:「這裡是有愛的箭毒蛙房」！

2014年臺北市立動物園從北海道円山動物園引進金色、黃帶、迷彩三種箭毒蛙。動物園表示，當時還沒有成功繁殖箭毒蛙的經驗，全由保育員楊志平一人慢慢摸索，從無到有，藉由向日本円山動物園保育員請教飼養環境及飼料等問題，及與國內養蛙玩家經驗切磋，才慢慢找出屬於自己的養蛙法則。

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▲圖為鈷藍箭毒蛙。



照顧兩棲類的工作看似輕鬆，其實每天要做的細膩瑣事可不少。從環境布置、換水、餌料生物照養、餵食，到個體觀察、族群管理、資料紀錄，都是保育員工作的日常。楊志平曾表示，假使員工對上班環境有愛，就會願意持續為工作熱情付出，遵循這個原則，楊志平將箭毒蛙房打造成了獨特的溫馨空間，經常有國內外動物園專業同行前來觀摩學習。楊志平在這裡複製一間小型的箭毒蛙房，並將照養技術傳承給新的保育員。箭毒蛙房的水準在不斷精進中，工作環境變得越來越舒適，從孵卵室到成蛙套房，每一個角落都可以看到楊志平的用心。

園方提到，蝌蚪寶寶住的「蝌蚪房」仿造箱網養殖概念設計，自動排水系統大幅改變了最初必須靠人工一杯一杯換水的工作效率。幼蛙住的「小蛙公寓」更是楊志平的得意之作，半水域的環境，使得肺尚未成熟的幼蛙，可以更輕鬆適應自蝌蚪變態後的生活。同時楊志平也打造成蛙住的「蜜月宿舍」，從一開始仿造雨林，每天「2到5分鐘」人工多次灑水，刺激箭毒蛙繁殖。到現在通通改成全自動噴霧系統，種種精進作為，全靠楊志平多年來耗心思設計研發、勇於嘗試，才成就今天傲視兩棲類專家群的照養最佳SOP。

▲楊志平多年來耗心思設計研發、勇於嘗試，才成就今天傲視兩棲類專家群的照養最佳SOP。



園方表示，箭毒蛙有特殊的育幼行為，就是「親代護卵」，牠們通常不會將卵產在水源邊，因此親蛙必須經常用水滋潤護卵，待卵孵化成蝌蚪後，親蛙則會將蝌蚪背在背上帶去積水處繼續生長，楊志平曾發現鈷藍箭毒蛙的蝌蚪孵化後一夜之間，被移動到距離產卵處很遠的水盤上，因此推斷這項不可能的任務是雄蛙背著蝌蚪移動所達成的。

▲蝌蚪寶寶住的「蝌蚪房」仿造箱網養殖概念設計，自動排水系統大幅改變了最初必須靠人工一杯一杯換水的工作效率。



經過多年的自我磨練，楊志平的箭毒蛙繁殖技術在亞洲可說是數一數二，而臺北市立動物園內繁殖的箭毒蛙，也已從一開始的9隻，到現在已經累計超過400隻。楊志平接著還想挑戰其他箭毒蛙種的繁殖，期望能夠更積極參與箭毒蛙域外到域內的保育工作。一路以來，「蛙爸爸」楊志平全心全意將愛傾注在箭毒蛙身上，來自專業外賓一句「有愛的箭毒蛙房」的讚美，真的是實至名歸，對楊志平也是莫大的鼓勵！

▲一間充滿愛的小蛙房。

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