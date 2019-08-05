愛讓一切變美！骷髏狗蛻變陽光男孩　燦笑曬日光浴惹哭900網友

▲虎克以前在收容所的模樣，毛髮掉光、身材瘦成皮包骨。（圖／有點毛毛的／飼主Ting An Lin提供，下同）



記者吳鎮良／綜合報導

請給收容所的毛孩子一個機會，只要有了愛，牠們就會變得很不一樣。愛爾蘭雪達犬「虎克」6年前在收容所時，身上的毛幾乎都掉光，而且身材瘦成皮包骨，令人看了心疼不己，不過牠現在在愛的照顧下，已蛻變成帥氣的陽光大男孩，燦爛的笑容融化人心。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主Ting An Lin在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一則貼文並說道，「6年從收容所救援回來，骨瘦如柴的小男生，現在變成美麗的傻大哥了。」畫面中，喜歡戶外活動的虎克趴在柏油路、草皮上曬著日光浴；只見陽光灑落在牠的身上，毛髮就像甦醒了一樣閃閃發亮。

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▲▼現在虎克被愛照顧過後，身上的毛閃閃發亮。

透過照片可以看到，帥氣的虎克只要在曬日光浴時，除了會將身體側躺之外，還會把頭面向陽光，若有所思的模樣不知道是不是想起了當年在收容所裡的時光；不過只要一聽到主人的呼喊，牠就會立刻轉過頭去，並且臉上露出燦爛的笑容回應。飼主Ting An Lin笑說，「最近天氣好，下午的散步都變成懶洋洋的曬太陽時間了」。

這則暖心的貼文不到一日就湧入上千名網友按讚，狗狗的重生帶來滿滿的希望與感動，許多人都紛紛留言說，「謝謝主人的大愛」、「完全變成帥哥了，還會享受日光浴」、「太美了！是幸福的魔法」、「狗狗有種很高貴的氣質」、「養得很好耶！毛都有光澤」、「可見主人多用心」、「主人的愛心讓毛孩閃閃發光」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲請給收容所的毛孩子一個機會，有了愛牠們真的會很不一樣。