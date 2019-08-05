ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

想帶回家！主子一見「湯瑪」黏緊緊　5款《Tama ＆ Friends》小物...超心動

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲《Tama ＆ Friends》。（圖／ETtoday東森新聞雲）

▲不論毛毯、環保袋還是手帳，既可愛又實用。（圖／ETtoday東森新聞雲）

記者周亭瑋／綜合報導

知名文具品牌《Tama & Friends》廣受六、七年級生的喜愛，亦勾起他們兒時的點點滴滴。現在，《東森寵物雲》商店裡也能看見「湯瑪」和「波奇」的身影了，奴才們在幫主子採購的同時，也能把毛毯、環保袋等超實用周邊帶回家。

即日起，《東森寵物雲》的會員們在寵物雲商店消費滿399及599元，就能分別把《湯瑪&朋友們》（《Tama & Friends》）的超萌L夾、和高級週／月計畫手帳免費帶回家。

請繼續往下閱讀...

▲《Tama ＆ Friends》。（圖／ETtoday東森新聞雲）

▲東森寵物雲板橋店店貓一看到湯瑪，就直接走過來合照了。（圖／ETtoday東森寵物雲板橋店提供）

在奴才們幫主子補貨時，只要滿899元，便能以79元加購價，幫牠把可愛玩伴帶回家；另外，超實用的《Tama & Friends》的環保袋及毛毯，消費滿699元，也可以分別用59元及299元加購價購入。不過，每位會員每次消費限兌換一組，售完為止喔。

值得一提的是，Sony Creative Products在1983年推出文具品牌《Tama & Friends》，掀起一陣熱潮，後來又衍生出《湯瑪與朋友們（淘氣貓）》這部以寵物為題材的電視動畫，其故事圍繞在小貓湯瑪和貓貓狗狗朋友們的日常生活，受到許多小朋友及女性消費者的青睞。

現在除了在《東森寵物雲》商店將「湯瑪」和「波奇」帶回家收藏，也能在《ETtoday播吧》收看原汁原味的正版節目，每周六中午12點準時播出，一次2集！

▼數量有限，售完為止喔。（圖／ETtoday東森新聞雲）

▲《Tama ＆ Friends》。（圖／ETtoday東森新聞雲）

▲《Tama ＆ Friends》。（圖／ETtoday東森新聞雲）

關鍵字： 東森寵物雲寵物雲商店Tama ＆ Friends湯瑪與他的朋友們主子

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

導演爸揹「柯基包」搭地鐵上班　吐舌度咕萌樣融化路人：到了沒

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／「大象～我媽媽帽子掉了」靈性象聽2萌童呼救　轉..

狗狗聽不懂指令遭退養5次　直到遇見新媽才知道大家都..

狼勒？粗線條狗爸追上街「倒頭栽拎奶汪回家」　網友全..

黑衣哥德女帶「超狂寵物」搭地鐵　沒人敢坐她旁邊

影／怕90歲爺反對養貓...收編5年才帶回家　他一..

影／無修圖！養了2年米克斯原來是「喜德」　網：相似..

搭救昏倒的紅鳶　15分鐘後獲得憤怒鳥一隻！　好心男..

影／回家發現床上多5隻奶貓「天女散花」翻肚睡　他傻..

影／媽媽身邊的不是我！　一張圖看出「誰才是親生的」..

影／台南幼犬遭虐打「上下顎全斷、頭部見骨」　狠心飼..

浴火汪汪！黃狗火災燒成「面具臉」撐過疼痛治療.....

喝中藥療傷！乖寶汪憋苦舔完　從排斥到聽話...媽媽..

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一..

攏母尬意！柴柴站內褲區挑半天 媽挑「黑色耐看款」遭..

鬆獅犬毀損百元鈔當場遭抓包！　被罵秒躲沙發偷瞄：妳..

幼犬遭虐！上下顎全斷、頭部見骨　被飼主狠摔車外「9..

人家在開車！副駕阿金深情望爸　整顆頭舒服「饋手上」..

喵皇躺媽美腿睡覺「對空氣舔舌」 她傻眼：是夢到在吃..

1歲阿金抓周緊咬「這台機器」　媽喜笑寄望：未來準備..

湯瑪&朋友們02：活力十足的虎貓

想帶回家！主子一見「湯瑪」黏緊緊　5款《Tama ..

回家驚見白柴男孩「偷穿洋裝」　媽高八度逼問...牠..

小喵櫥窗內死亡凝視...見人走近秒變「小殭屍」　網..

養3年發現是一顆菱角！「歐告厭世照」笑翻網：老闆買..

林口流浪犬3年絕育1千隻！　動保處與志工配合「從源..

大膽貓「深吸鹹魚腳」睜大眼當機　4秒後全身詭異抖動..

曾誤舔過可樂！　牠看到「紅色瓶蓋」就怕爆...探頭..

愛讓一切變美！骷髏狗蛻變陽光男孩　燦笑曬日光浴惹哭..

磨出飼養法則！他搶救箭毒蛙「9隻→變400隻」　創..

狼勒？粗線條狗爸追上街「倒頭栽拎奶汪回家」　網友全..

保存族語文化！吳明義阿美族語辭典發表　獲頒原民專業..

台東富山漁業資源保育區　潛水清除覆網垃圾75公斤

杜卡迪推「Panigale V4 916」25周年..

滷肉飯？爌肉飯？朱立倫在高雄打卡這張照片…掀網友大..

柯瑞+K湯+嘴綠勝率76.4%史上最高　勇士陣中有..

大塊牛腱肉入口即化！高雄人氣牛肉拉麵　湯頭濃郁有番..

「遇到隨機傷人！」騎士停紅綠燈女友突遭毆　犯嫌：被..

《憤怒鳥玩電影2》鳥寶寶配音曝光！蓋爾加朵7歲女兒..

記憶卡中發現老爸性愛影片　他拿給媽媽當證據反挨告

幫韓國瑜擦屁股！市長行程「1日3變」　立委黃昭順帶..

寵物動物熱門新聞

聽到孩子呼救！大象幫忙撿回帽子

聾犬因為「聽不懂」指令被退5次

狼勒？粗線條狗爸倒頭栽拎奶汪回..

帶超狂寵物搭地鐵　沒人敢坐她旁..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

無修圖！養了2年的米克斯是喜德

昏倒小鳥醒來變憤怒鳥　男崩潰棄..

房門忘關！5隻「天女散花」翻肚..

一張圖看「誰是親生」他被晾旁邊

台南幼犬遭虐上下顎斷、頭部見骨

獸醫巧手開挖鋼絲毛　底下竟藏小..

跟洗菜一樣簡單！喵爽躺鍋裡泡澡

柴柴剃完毛爸驚呆　這土狗是誰？

摸鄰居狗！回家被狗牌吸塵器臨檢

讀者迴響

熱門新聞

聽到孩子呼救！大象幫忙撿回帽子

聾犬因為「聽不懂」指令被退5次

狼勒？粗線條狗爸倒頭栽拎奶汪回..

帶超狂寵物搭地鐵　沒人敢坐她旁..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

無修圖！養了2年的米克斯是喜德

昏倒小鳥醒來變憤怒鳥　男崩潰棄..

房門忘關！5隻「天女散花」翻肚..

一張圖看「誰是親生」他被晾旁邊

台南幼犬遭虐上下顎斷、頭部見骨

獸醫巧手開挖鋼絲毛　底下竟藏小..

跟洗菜一樣簡單！喵爽躺鍋裡泡澡

柴柴剃完毛爸驚呆　這土狗是誰？

摸鄰居狗！回家被狗牌吸塵器臨檢

汪凌晨狂吠　開門驚見受困頭套貓

最新影片

更多

浴火汪汪！黃狗火災燒成「面具臉」撐過疼痛治療...將成燒燙傷治療犬

喝中藥療傷！乖寶汪憋苦舔完　從排斥到聽話...媽媽倍感窩心　

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

攏母尬意！柴柴站內褲區挑半天 媽挑「黑色耐看款」遭嫌：太保守惹

鬆獅犬毀損百元鈔當場遭抓包！　被罵秒躲沙發偷瞄：妳看不到我

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面