想帶回家！主子一見「湯瑪」黏緊緊　5款《Tama ＆ Friends》小物...超心動

▲不論毛毯、環保袋還是手帳，既可愛又實用。（圖／ETtoday東森新聞雲）

記者周亭瑋／綜合報導

知名文具品牌《Tama & Friends》廣受六、七年級生的喜愛，亦勾起他們兒時的點點滴滴。現在，《東森寵物雲》商店裡也能看見「湯瑪」和「波奇」的身影了，奴才們在幫主子採購的同時，也能把毛毯、環保袋等超實用周邊帶回家。

即日起，《東森寵物雲》的會員們在寵物雲商店消費滿399及599元，就能分別把《湯瑪&朋友們》（《Tama & Friends》）的超萌L夾、和高級週／月計畫手帳免費帶回家。

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▲東森寵物雲板橋店店貓一看到湯瑪，就直接走過來合照了。（圖／ETtoday東森寵物雲板橋店提供）

在奴才們幫主子補貨時，只要滿899元，便能以79元加購價，幫牠把可愛玩伴帶回家；另外，超實用的《Tama & Friends》的環保袋及毛毯，消費滿699元，也可以分別用59元及299元加購價購入。不過，每位會員每次消費限兌換一組，售完為止喔。

值得一提的是，Sony Creative Products在1983年推出文具品牌《Tama & Friends》，掀起一陣熱潮，後來又衍生出《湯瑪與朋友們（淘氣貓）》這部以寵物為題材的電視動畫，其故事圍繞在小貓湯瑪和貓貓狗狗朋友們的日常生活，受到許多小朋友及女性消費者的青睞。

現在除了在《東森寵物雲》商店將「湯瑪」和「波奇」帶回家收藏，也能在《ETtoday播吧》收看原汁原味的正版節目，每周六中午12點準時播出，一次2集！

▼數量有限，售完為止喔。（圖／ETtoday東森新聞雲）