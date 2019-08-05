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曾誤舔過可樂！　牠看到「紅色瓶蓋」就怕爆...探頭聞：喔臭臭臭臭臭

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記者陳靜／綜合報導

到底是有多難聞！網友Sunya Chen家中有隻可愛的吉娃娃「妮妮」，之前曾經不小心用嘴巴沾過可樂，親自品嘗了汽水的味道，沒想到從那次開始之後，牠只要看到紅色的瓶蓋和相似瓶身，就會嚇得躲遠遠的，甚至露出一臉厭惡的表情，調皮的主人故意將可樂靠近毛孩，怎料牠再度聞了一口後，抖了好大一下。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲吉娃娃看到可樂瓶蓋就怕爆。（圖／有點毛毛的／網友Sunya Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲吉娃娃看到可樂瓶蓋就怕爆。（圖／有點毛毛的／網友Sunya Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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馬麻Sunya Chen將影片PO至臉書社團「有點毛毛的」並寫下，「超可愛又好笑，自從上次沾過一口可樂後，看到紅色瓶蓋的可樂就是這反應。」影片中可以看到，妮妮一看到紅色瓶蓋就立馬嚇跑，仔細聞了一口後更是不得了，牠瘋狂地在床上亂竄「丟搞」，臉上寫了滿滿的嫌棄，彷彿說著，「給我拿開那噁心的東西！」畫面超爆笑。

▲吉娃娃看到可樂瓶蓋就怕爆。（圖／有點毛毛的／網友Sunya Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「奴才怎麼都喝這種鬼東西......」

網友看了這則影片後紛紛笑翻表示，「這是吸毒了嗎XD」、「聞到可樂，敏捷瞬間+10」、「好可愛的吉娃娃」、「ㄎㄧㄤ」、「是愛還是恨啊？看無XD」、「我家的也是一樣的反應」，不過也有網友提醒，可樂成份含有咖啡因及高糖份，可能會造成毛孩腸胃不適、無法代謝、肥胖等，不適合給狗狗飲用，因此一定要盡量避免。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 吉娃娃可樂紅色瓶蓋味道

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