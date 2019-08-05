早上出門沒帶牠...高山犬「霸占駕駛座」耍賴　媽推不動超無奈

記者陳靜／綜合報導

「不帶我去是不是，我就看你怎麼開車！」網友Emily Teng有隻呆萌的高山犬「狗妹」，這天早上馬麻開車送姐姐去上學，卻沒有帶毛孩一起去，沒想到狗妹竟因此記恨，下午媽媽再度要開車出門時，牠用肉身阻擋，直接坐上駕駛座耍賴霸占，不管主人說什麼牠都不肯移開，更無奈的是，媽媽根本連推都推不動牠。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

愛撒嬌的狗妹非常喜歡黏著媽媽，就連出門都得跟著去才行，只要一次沒跟到，就會因此記仇。影片中可以看到，狗妹將屁股緊緊地黏在駕駛座上，就算馬麻解釋了老半天，牠根本完全聽不進去，賴皮地坐在原地不動如山，幾乎連1公分都沒有移動，甚至口水滴得座位上都是，讓媽媽超無奈，卻也拿牠沒辦法。

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▲「誰叫你早上不帶我去。」（圖／有點毛毛的／網友Emily Teng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑噴表示，「方向盤都口水了」、「欠我的就要補啦XD」、「誰叫你不帶偶企」、「就是硬要跟......」、「通常這種就載牠上車出去繞一圈，回家開門應該會自動下車！我朋友的狗就是這樣騙出門的」、「下次換他開車」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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