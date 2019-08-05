少爺～力道還行嗎？好命狐朦腿開享摸摸...滿意就「嗯嗯叫」

記者林韋辰／綜合報導

「請問少爺～這樣的力道還行嗎？」住在淡水的網友Isabelle Lin飼養一隻可愛的狐朦「佐拉」，牠非常喜歡被摸肚子，還會發出一種表示滿意的聲音「恩恩」。奴才每次看牠被馬殺雞的樣子超享受，直呼「人家要苦命的去上班...啊你在這邊馬殺雞。」

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影片中，佐拉躺在奴才大腿上，兩隻腳腳整個大攤開。只見奴才的手手輕輕揉著左右肚皮，按到對的位置時，佐拉發出萌萌的恩恩聲，兩隻小手手還開心地在空中揮舞，模樣相當呆萌。奴才笑說，「當時牠正在看電視，牠一邊看電視，我們一邊幫牠按摩...整個超爽的。」

佐拉個性調皮，喜歡捉弄家中年長的老柴奶奶，想睡的話就趴在人家「天然毛毛毯」上睡覺，無聊時就跑去看電視。如果看到外面天氣好，就走去窗邊曬太陽，過著十分舒爽的狐朦人生。奴才說，「牠真的很愛看電視，只要你告訴牠『電視很好看喔』，牠就會跑去看！而且牠很聰明，基本上的指令都聽得懂，但牠還是小朋友，有時候會故意跟你唱反調。」

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▲佐拉會發出可愛的「恩恩」聲，表示滿意。（圖／網友Isabelle Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲佐拉喜歡黏著柴柴阿嬤睡覺。（圖／網友Isabelle Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



至於在臺灣飼養狐朦非常少見，而且照養方面有幾個必須用心照顧的地方，奴才也分享飼養心得。「需要比較需要用心的地方是飲食，要養好一隻狐獴最好還是吃活餌，吃飼料比較容易過胖，吃活餌能夠攝取較多的營養。牠的主食有蠟蟲、蟋蟀、麵包蟲、杜比亞蟑螂、櫻桃紅蟑、大麥蟲，偶爾吃一些水煮雞肉、生菜、蘋果、芭樂，聽起來好像很多，但因為牠們體型很小，這些蟲又滿便宜的所以養起來不會說很花錢。」

奴才表示，「很多人說狐獴是野生動物不適合飼養，其實人工的狐獴跟野生的區別已經很大了，飲食習慣跟個性都差很多，我家的狐獴其實沒有很喜歡同類，牠還會吃醋，佔有慾比較強！最好家裡只有牠一隻。」

不過，Isabelle Lin也想提醒所有對飼養狐獴有興趣的人們，雖然台灣現在合法飼養，但是絕對要避免購買走私的狐獴，大多數的牠們都極度不親人，也不適合養在家裡當寵物。狐獴不是天生就親人，但是在人工繁殖飼養的環境下，牠們其實沒有所謂的群居性，也都非常黏人，她也建議若要飼養狐獴，一定要從小開始培養感情。

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▲佐拉看電視。

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