巴哈馬海域撞見1.8億年前巨鯊　研究人員驚：比小潛艇大兩倍　

▲灰六腮鯊雖然看似行動緩慢，但其實能以很高的速度追逐並捕捉獵物。（圖／取自Wikipedia）

實習記者施怡妏／綜合報導

鯊魚是海中前幾名厲害的掠食者，更是海中霸主，美國佛羅里達州立大學格拉布斯（Dean Grubbs）領導的海洋科學探險隊「Ocean X」，日前駕駛名為「Nadir」的TRITON 3300/3型潛水艇，深入海中探測時意外發現一隻灰六鰓鯊(bluntnose sixgill shark)，驚訝的是，鯊魚的體積竟是他們乘坐潛水艇的兩倍。

根據外媒報導，佛羅里達州立大學海洋生態學家格拉布斯(Dean Grubbs)，日前駕駛小型潛水艇，此潛水艇可以乘坐3人，長4公尺、寬3公尺，潛入巴哈馬(Bahamas)海域進行探索，意外撞見巨鯊。龐大的身形嚇壞研究人員，「這是一個怪物！」。

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影片中可見，巨鯊幾次試圖攻擊，甚至想咬下與「Nadir」連結的矛槍，研究人員驚呼大喊，「牠絕對比潛水艇大！」。驚險的畫面讓人看了緊張刺激。當巨鯊靠近潛水艇時研究人員發出驚呼聲，「天呀！太不可思議了！」。

研究人員透露，這隻巨鯊身份為「灰六鰓鯊(bluntnose sixgill shark)」，是鯊魚的舊血統之一，可追溯到1.8億年前。事實上，灰六鰓鯊可能代表著世界上最古老的鯊魚，體長可達8公尺，常見於熱帶及亞熱帶海域，牠們具有獨特性，因為牠們身上有六個明顯的腮裂縫，因此命名，大部分的鯊魚只有五個腮裂縫。