以為家貓受困屋頂！　警察見「2特徵」嚇壞戴手套：這隻很兇殘

▲員警以為是家貓受困在屋頂，近看才發現是短尾貓。（圖／翻攝自Stratham N.H. Police Department臉書）

記者闕雁琳／綜合報導

貓科是一個大家族，小時候外型像普通的貓咪，但其實是難以馴服的野獸。美國新罕布什爾州羅金厄姆縣的一所警局接獲通報，有隻家貓徘徊在漢堡王附近，已經長達一個周末。員警以為是普通的救援行動，帶著誘捕籠到現場，才發現救援對象根本不是家貓，而是野性兇殘的短尾貓。

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▲員警爬上屋頂救援短尾貓。



員警麥特(Matt)到場發現小貓在停車場亂竄，一股腦就衝到樹上，躲到漢堡王的屋頂，以上帝視角看著底下的人群。員警起初以為只是要捕捉普通的家貓，但發現牠身上的毛髮異常蓬鬆，眼睛四周的白色花紋明顯，看得出來不是普通的虎斑貓，經過對比才發現是短尾貓，由於牠們對於人類具有一定程度的攻擊性，必須送回附近的棲息地，於是打給野生動物組織Fish and Game Department請求協助。

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▲短尾貓外型像家貓，但習性兇暴難以馴服。



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麥特戴上手套與野生動物組織的人員一同爬上屋頂，設置好誘捕籠，花費不少時間，才將這隻短尾貓救下來，送到野生動物保護區接受檢查，幸好牠非常健康，估計不久就能野放回家。而這次的新奇救援記讓麥特印象深刻，因為他從來沒有在屋頂上救援過動物，尤其又是攻擊性強的短尾貓，雖然很緊張，但能幫助這個孩子回到牠生活的環境，再辛苦都值得了。

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