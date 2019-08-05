最萌鬧鐘！標貴咬玩具放爸額頭　「辣妹趴」忘情舔臉：起床～

▲貴賓狗趴在爸爸身上狂舔想叫醒他。（圖／有點毛毛的／網友傅郁淳提供，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

睡夢中被寵物吵醒是甜蜜的負擔！日前有名飼主分享一段逗趣的影片，這天老公躺在床上睡得正熟，愛犬甜筒突然化身鬧鐘，把心愛的娃娃咬到他身邊，辣妹趴坐在身上狂舔臉，打算用最可愛的笑臉叫醒爸爸，傻萌的舉動讓馬麻當場笑翻。

請繼續往下閱讀...

▲▼汪：爸拔～快點起來陪我玩。



（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友傅郁淳日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出影片並寫道，「兒子找爸爸玩，爸爸昏迷中，放了烏龜在爸爸頭上等很久，還是起不來...」畫面中，甜筒趴在昏睡的爸爸身上，一雙大大的前腳環抱他，使出甜蜜的舔臉攻擊，似乎在說著，「趕快起床陪我玩～」親到整個下巴都濕了，爸爸還是昏迷中，堅定的睡覺魂完全不受干擾。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

許多網友看到狗狗的反應和武功高強的爸爸紛紛笑翻直呼，「確定爸爸還活著嗎XD」、「睡夢中的攻擊」、「爸爸是叫不醒的睡美男XD」、「甜筒很認真的親～但是為什麼王子不醒來呢」、「這位拔拔也武功太高強」、「這阿拔真好睡」、「爸爸會不會夢到被辣妹舔」、「是不是以為媽媽在親他哈哈哈」。

更多精彩影音：