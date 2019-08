汪被騙去看牙醫走心！回程垮臉「含淚看窗外」　叫半天不理媽

▲狗狗被騙去看牙醫眼角含淚看窗外。(圖/翻攝自Twitter:bretmortimer,下同)

記者闕雁琳/綜合報導

說好的信任呢?國外一隻可愛的大狗狗佛里茲非常喜歡坐車到家裡附近散步,這天牠一如往常跟馬麻默蒂瑪上車,天真的以為是照舊的散步行程,沒想到這次的目的地竟然是獸醫診所!突然被最親近的人背叛讓牠當場心碎,回程路上都眼角含淚,望著窗外思考狗生,不管馬麻怎麼呼喚都不理人,畫面相當可愛。

Fritz being mad bc I took him to the dentist: a thread pic.twitter.com/3FGtx265CI