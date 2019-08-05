汪被騙去看牙醫走心！回程垮臉「含淚看窗外」　叫半天不理媽

▲狗狗被騙去看牙醫眼角含淚看窗外。（圖／翻攝自Twitter:bretmortimer，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

說好的信任呢？國外一隻可愛的大狗狗佛里茲非常喜歡坐車到家裡附近散步，這天牠一如往常跟馬麻默蒂瑪上車，天真的以為是照舊的散步行程，沒想到這次的目的地竟然是獸醫診所！突然被最親近的人背叛讓牠當場心碎，回程路上都眼角含淚，望著窗外思考狗生，不管馬麻怎麼呼喚都不理人，畫面相當可愛。

Fritz being mad bc I took him to the dentist: a thread pic.twitter.com/3FGtx265CI 請繼續往下閱讀... 2019年7月27日

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畫面中，佛里茲從看完牙醫回到車上，坐在副駕駛座露出眼神死的表情，心中的不滿全都寫在臉上，不管默蒂瑪怎麼試圖安撫，牠都堅持轉頭不對到視線，默默把耳朵往後收，腳腳撐在車門上堅持背對，眼神像冰塊般冷漠的像是在說，「馬麻，你怎麼可以背叛我！」，整個哀怨到不行。

▲隔天散步終於找回笑容！



默蒂瑪笑說，「我從來沒帶佛里茲去看過牙齒，但我知道牙齒不健康會讓牠生病，更會降低狗狗的壽命。為了讓牠可以健健康康和我一起生活，所以那天我才會預約獸醫幫牠檢查牙齒。」幸好佛里茲的不滿並沒有持續太久，在馬麻積極的安撫下很快就找回笑容，隔天去放風完又回到平時的牠。

▲佛里茲和馬麻感情超好。



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這段佛里茲在車上鬧脾氣的影片被分享到網路上之後，許多網友紛紛留言笑說，「這根本就是跟男友賭氣時的我」、「被最親的人背叛當然會生氣」、「狗狗的反應超可愛啦哈哈哈哈」、「被那個眼神笑死」、「小手抵在車門超好笑」。

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