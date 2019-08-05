靈性象「拋回帽子」影片瘋傳　北市動物園說話了：幸運中的幸運

記者趙蔡州／綜合報導

一名媽媽Kelly Tseng日前帶2名孩子到臺北市立動物園遊玩，結果中途帽子不小心被風吹入大象園區的溝槽，沒想到帽子最後被大象拋回來，珍貴的10秒畫面也在網路上引發瘋傳。對此，動物園發言人曹先紹表示，大象平常與保育員有良好互動，對人的聲音不陌生，不過這次能找回帽子也是「幸運中的幸運」。

Kelly Tseng表示，自己的帽子被風吹入大象園區的溝槽後，4歲兒子騰騰和2歲女兒曦妞就站在圍欄旁，反覆地朝大象呼喊，「大象～我媽媽帽子掉了，請你幫我們撿！」，結果原本在吃草的大象聽見聲音，就緩緩往聲音的方向前進，接著用長長的鼻子撿帽子，身體再轉向他們的位置，把帽子丟回給他們。

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▲動物園發言人表示，這次能找回帽子也是「幸運中的幸運」。（圖／網友Kelly Tseng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

動物園發言人曹先紹表示，影片中的是37歲雌性非洲象千惠，牠在民國75年（1986年）入園，而園區內的動物都要做健康檢查，大象就要修腳皮、修蹄、抽血、引導到地磅上量體重等，所以千惠平常與保育員有良好互動，對人類的聲音其實並不陌生。

不過，大象是非常敏感與聰明的動物，之前雄性非洲象藍波還在世時，藍波曾經在發情期時對遊客丟石頭、噴屎尿等。母象的個性就比較溫和，發情期也不會跟公象一樣暴躁，加上平常與保育員有良好互動，所以該名遊客能撿回帽子，也算是「幸運中的幸運」。

▲非洲象藍波。（圖／台北市立動物園提供）

大象幫忙撿帽子的影片在網路曝光後，吸引了許多網友感動留言「請善待每個有靈魂的生物」、「讚嘆的同時，今後請勿支持任何大象活動」，「好感動的一刻，孩子與大象之間的純真互動」、「好聰明的大象，太可愛」、「真的太可愛了，不過要約束一下孩子喔，不要在動物園尖叫。」