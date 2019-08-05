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汪留小鬍子「離奇撞臉達利」　網看呆：莫非是藝術家轉世

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（圖／翻攝自Facebook／HeartsandBonesRescue）

▲多莉因為臉上的鬍子造型，而在網路上爆紅。（圖／翻攝自Facebook／HeartsandBonesRescue）

記者詹筠怡／綜合報導

薩爾瓦多.達利（Salvador Dali）以其超現實主義作品而聞名於世，和畢卡索、米羅被認為是20世紀最具代表性的名家，熟悉達利的人看到這張狗狗的臉，可能都會嚇一大跳。

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這隻母狗名叫薩爾瓦多多莉（Salvador Dolly），現在才一個多月大，當牠在美國德州達拉斯街頭出生時，是10隻小狗當中的1隻，救援組織「Hearts and Bones」立刻就注意到牠那超級特別的長相，全身雪白，偏偏只有耳朵和臉上有一個大大的鬍子狀色塊，和達利的招牌造型實在太像了，因而被取名叫多莉。

（圖／翻攝自Facebook／HeartsandBonesRescue）

▲達利的招牌特色就是兩撇捲捲的小鬍子。（圖／翻攝自維基百科）

這一窩小狗和狗媽媽從德州被送到紐約，隨後就因為多莉而受到矚目，目前這一家人正開放認養，Hearts and Bones的發言人艾莉森（Allison Seelig）說，多莉現在整天和兄弟姊妹玩在一起，還不知道自己已經因為長相而爆紅。甚至還有網友說牠是達利轉世，相信很快就會找到新的主人。

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（圖／翻攝自Facebook／HeartsandBonesRescue）

▲多莉臉上的小鬍子是牠的招牌特色。

關鍵字： 北美要聞藝術家達利小狗撞臉

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