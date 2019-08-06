操場半夜傳嘶嘶聲…照明燈狂閃　警方急搜索一看好害羞

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操場深夜傳嘶嘶聲…照明燈狂閃　警方急搜索一看是刺蝟交配

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▲▼刺蝟（圖／取自免費圖庫CC0）

▲刺蝟。（圖／示意圖／取自免費圖庫CC0）

記者吳美依／綜合外媒報導

德國奧斯格堡（Augsburg）一間小學操場深夜時，頻頻傳來詭異嘶嘶聲與尖叫聲，照明系統也不斷被觸發，一閃一閃。警察接獲通報後到場詳細搜查，沒想到「罪魁禍首」是一對正在交配的刺蝟。校舍管理員在報告中寫下，「這些『帶刺的入侵者』可是一點也沒有被打擾呢！」

民眾報案表示，小學操場一直傳來可疑的聲音，警方出動後還吵醒校舍管理員，可是校園上上下下都搜查過後，只發現一對忙著交配的刺蝟。德累斯頓（Dresden）近日也出現類似案例，民眾以為流浪貓狗不小心困在舊衣回收箱裡面，當地消防隊還搬出液壓擴張器破壞金屬，卻只看到一對恩愛的刺蝟情侶。

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▲▼刺蝟（圖／取自免費圖庫CC0）

▲刺蝟。（圖／示意圖／取自免費圖庫CC0）

《每日郵報》報導，德國警方的報案專線近幾個月被打爆，全國已經接獲數十起抱怨噪音的投訴案件，全都是刺蝟交配引起。部分民眾以為，鄰居正在享受魚水之歡，只是音量令人難以接受，讓人夜不成眠，不然就是動物受傷後哭喊求救。據悉，網友甚至在社群媒體上設計一個專屬的標籤「#igelsex」，意思就是「刺蝟交配」。

綜合外媒報導，慕尼黑大學（LMU）獸醫學院的教授說，「刺蝟的交配儀式可以長達好幾個小時，伴隨著吼叫聲，其中雄性的聲音更大。」《明鏡周刊》也指出，牠們在夜行性動物之中，能夠發出最大的音量，遠遠超過蟬或青蛙。

▲▼刺蝟（圖／取自免費圖庫CC0）

▲刺蝟。（圖／示意圖／取自免費圖庫CC0）

《衛報》指出，刺蝟繁殖季大約是4月到9月初，小小身軀卻能夠發出各種聲音，諸如細微抽鼻聲、嘶嘶聲、咆嘯聲、呼嚕聲、口哨聲或尖叫聲，時常被民眾誤會成某個壓力很大的人，德國警方夏天時也因此常常收到噪音抱怨。

隨著類似案件越來越多，專家也呼籲相關單位處理案件時，不要打擾恩愛的刺蝟，因為牠們在城市裡的族群數量近年急遽減少，生存已經受到威脅。學者建議，可以在黑暗中安靜觀察，避免強光、亮燈驚嚇，導致刺蝟停止交配。

關鍵字： 德國刺蝟交配噪音野生動物保育

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