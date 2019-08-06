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把你變公主！43kg歐告「全身磁鐵」躺地厭世　網：晚上要犒賞罐罐

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▲▼把你變公主！43kg書桌汪「全身磁鐵」眼神死　媽進客廳笑歪。（圖／網友張芮寧授權提供）

▲43公斤的大黑狗是小主人最佳的玩伴。（圖／網友張芮寧授權提供，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

寵物成為孩子最棒的保母！新北市土城一隻黑狗Mango體型龐大卻非常溫馴，是小主人芸芸貼身的玩伴，這天芸芸看到Mango躺在客廳睡覺，突發奇想拿出磁鐵，二話不說把牠當成書桌，在身上擺滿造型磁鐵，揮舞著「魔法棒」玩耍。Mango只能露出眼神死的表情，任憑小主人把玩，無奈的眼神讓馬麻當場笑翻。

▲▼把你變公主！43kg書桌汪「全身磁鐵」眼神死　媽進客廳笑歪。（圖／網友張芮寧授權提供）

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▲▼Mango是芸芸玩扮家家酒的固定成員。

▲▼把你變公主！43kg書桌汪「全身磁鐵」眼神死　媽進客廳笑歪。（圖／網友張芮寧授權提供）

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飼主張芮寧笑說，今年4歲上小班的芸芸很喜歡跟Mango一起玩，經常把狗當成伴家家酒的對象，不是要幫牠化妝就是說把牠做成料理，而且堅持只能清燉，「其實她原本有點怕Mango，因為Mango43公斤很大隻，但是相處大約一個禮拜就被狗狗的個性融化打成一片。」

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張芮寧表示，6歲的Mango是家人在7月領養回來的狗狗，當時在台中homecafe幸福好食餐廳的臉書看到牠的領養資訊，一見鍾情就從土城南下去認養。Mango非常乖巧，親人又親狗，回到家跟原本另一隻博美柚柚也很合，短短幾天就把全家人都給收服。

▲▼把你變公主！43kg書桌汪「全身磁鐵」眼神死　媽進客廳笑歪。（圖／網友張芮寧授權提供）

▲家人們的合照。

照片分享到臉書公開社團「有點毛毛的」之後，網友紛紛笑說，「狗狗果然是孩子好朋友」、「狗狗也是很認命」、「狗生好累」、「牠也懶得反抗了」、「汪汪內心深處已死，隨便你宰割了」、「全身充滿厭世氛圍XD」、「牠不動如山的配合」、「笑到母湯」。

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關鍵字： 歐告磁鐵公主客廳

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