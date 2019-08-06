法國老爹變身「鳥人」　架輕航機「與雁同行」…助遷徙23年

實習記者呂欣潞／綜合報導

有「鳥人」之稱的法國老爹Christian Moullec，是一名超輕型飛機駕駛員、氣象學家，從1995年左右，他就開始跟要遷徙的鳥兒們一起飛行。當年，老爹因無意間發現有許多幼鳥被遺棄而死亡，決定開始研究鳥，以及如何伴飛，可以讓牠們安全地到達適合的地方。

▲Christian Moullec發現幼鳥遭遺棄而死亡，決定研究鳥兒以及如何伴飛。（圖／即新聞／Cater TV／AP）

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從剛出生時，老爹就開始照顧牠們，也讓鳥兒們對老爹產生「印記行為」，把他當成自己的媽媽一樣，安心的一起飛行，建立起信任和默契。

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▲老爹與鳥兒建立信任及默契，像真正的家人一樣。（圖／即新聞／Cater TV／AP）

當Christian Moullec在飛行時，鳥兒們也把老爹當成領隊，好似牠們就是真正的一家人一般。他也說，每次的飛行，都會默默流下眼淚，因為「飛行之神」竟然願意跟隨著他。

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這項工作後來也成為一項體驗課程，雖然所費不貲，但仍許多人前來體驗，甚至也會有表演秀，這些所得也是保育遷徙重要來源，將這份愛心延續下去。



▲伴鳥飛行成為一項體驗課程。（圖／即新聞／Cater TV／AP）

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