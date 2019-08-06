拉拉差點成2M巨鱷午餐　飼主跳河「徒手掰嘴」搶回愛犬

▲佛羅里達州經常有鱷魚出沒。（圖／取自免費圖庫Pixabay，示意圖，非當事鱷魚）



記者李依融／綜合報導

美國佛羅里達州諾科米斯(Nokomis)一隻拉布拉多墜入運河，差點成為2公尺巨鱷的大餐，飼主及時發現跟著跳下河救狗，雖然受到輕傷但人狗性命都沒有大礙，隨後飼主也親自帶狗狗到獸醫院治療。

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這名沒有具名的飼主養了一隻巧克力色拉布拉多犬，2日狗狗不慎摔下位於家後方的運河，正巧被2公尺長的巨大鱷魚逮中。飼主發現後，二話不說便跳入河中，徒手掰開鱷魚的大嘴，硬是把愛犬「搶回來」逃回岸上，雖然受了點傷，但傷勢輕微他仍能自己帶著愛犬就醫。

▲此次驚險逃命的是一隻巧克力拉拉。（圖／取自免費圖庫Pixabay，示意圖，非當事狗）



佛羅里達州野生動物機關表示，「此次事件人和狗都平安，我們很慶幸能有好的結局，但事情並非總是這麼幸運。」這隻鱷魚在當晚11點被捕獲，脾氣相當暴躁對該名飼主的鄰居發動攻擊。這名鄰居提到，自家也養了2隻狗，「我已經請朋友趕緊來幫忙製作柵欄，真實在太可怕了，我必須保護我家狗的安全。」

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佛羅里達州一直以來「鱷名昭彰」，但在期刊《Wildlife Management》7月發表的一篇研究中提到，佛州的鱷魚攻擊事件從1971年到2014年並沒有明顯的變化。研究中也指出，減少在鱷魚活動的水域游泳、涉水，並將在人類活動區域出沒的「問題鱷魚」移往較偏遠棲地，都能減少鱷魚與人類的衝突。

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