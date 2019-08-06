房子起火！英雄狗狂吠救了全家　自己卻受困浴室燒傷

▲達力示警家人逃出，自己卻困在屋內。（圖／翻攝自New Albany Fire/Rescue）



記者李依融／綜合報導

美國俄亥俄州新奧爾巴尼(New Albany)一處民宅起火，狗狗達力(Dudley)狂吠救了家人，自己卻意外被關在浴室無法逃脫，消防員在千鈞一髮之際救出這位小英雄，並及時提供氧氣和水。達力燒傷情況嚴重，尚未脫離險境，不過獸醫認為牠的病情一天比一天好轉。

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▲消防員抱出達力，趕緊給氧氣並潑水降溫。（圖／翻攝自New Albany Fire/Rescue）



這件意外發生在當地時間30日晚上，達力注意到房子起火不斷狂吠，正在洗澡的男主人聽見開門查看，才發現濃煙密布，趕緊逃出屋內，而在另一個房間的兒子也被達力的吠叫聲提醒，趕緊衝出屋外。飼主衝到屋外才發現達力沒有跟著逃出來，他們馬上想回屋內，但被消防人員阻止。消防員隨後在浴室找到奄奄一息的達力，趕緊抱出火場提供氧氣並灑水降溫，並請當地獸醫急救，希望這位「小英雄」能平安無事。

▲▼整間屋子被燒得面目全非，幸好人都及時逃出。（圖／翻攝自New Albany Fire/Rescue）



達力的眼睛、耳朵和身體一部分燒傷，雖然已經恢復意識並且願意進食，但還沒有脫離險境，目前仍住院觀察中，不過獸醫說他的健康狀況一天比一天進步。消防隊New Albany Fire/Rescue在臉書PO出救援經過和達力的事蹟，他們說，「達力是上帝派來用英雄，希望大家繼續幫達力祈禱平安脫險。」

▼經過急救，達力終於甦醒恢復意識。（圖／翻攝自New Albany Fire/Rescue）

